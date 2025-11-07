Presentación en Bermillo del libro sobre José María Arguedas, el antropólogo que estudió Sayago en 1958
Gabriel Arriarán protagoniza este sábado, 8 de noviembre, una conversación en torno al libro "José María Arguedas. Un escrito de culto" junto a la catedrática Francisca Noguerol
Bermillo de Sayago acoge este sábado, 8 de noviembre, la presentación del libro "José María Arguedas, un escritor de culto", a cargo de su autor Gabriel Arriarán y Francisca Noguerol, Catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca desde 2018 y Académica Correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.
Tras las presentaciones previas en Valladolid y Salamanca, Gabriel Arriarán ha querido hacerlo también en Bermillo de Sayago, un pueblo fundamental en la trayectoria intelectual del antropólogo y escritor peruano José María Arguedas. En estas tierras de Sayago se estableció durante unos meses José María Arguedas (1911-1969) en el año 1958, realizando un innovador trabajo de campo que a la postre sería su tesis doctoral. Fruto de aquel recorrido por el Sayago más auténtico es el estudio comparativo de la cultura rural sayaguesa con las indígenas andinas, en concreto de los valles quechuas de Mantalo y Puquio, del que saldría el libro "Las comunidades de España y de Perú", referente de la antropología social de mediados del siglo XX.
El propio Gabriel Arriarán siguió los pasos del escritor peruano y visitó Sayago en el año 2011, en el contexto del centenario del nacimiento de Arguedas y los actos que organizó la asociación "La Mayuela", persiguiendo a su vez la trayectoria vital del antropólogo peruano.
Fruto de ese trabajo y una larga labor de investigación, el también antropólogo y escritor Gabriel Arriarán publica el libro "José María Arguedas. Un escritor de culto" (Editorial Comba), un ensayo sobre la vida y obra del autor peruano, desde su suicidio hasta su legado antropológico y literario. El trabajo no pasa por alto la etapa de Arguedas en la Zamora rural, además de presentar un agudo contrapunto a la imagen de Arguedas que Mario Vargas Llosa transmitió en "La utopía arcaica".
Gabriel Arriarán, nacido en Madrid en 1976, creció en Lima y ha vivido en Houston, Puerto Maldonado, Londres, Barcelona y Urubamba. Es licenciado en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Social Anthropology por la London School of Economics.
El libro se presenta en Bermillo, este sábado 8 de noviembre a las 18.00 horas en el Centro Cultural "Jesús Santiago".
