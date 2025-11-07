La Junta aprueba el informe ambiental para la planta de biogás expedientada en Peleas de Abajo

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora ha dado su visto bueno al informe de impacto ambiental del proyecto de una planta de biogás promovida por la empresa que fue expedientada por iniciar el movimiento de tierras sin autorización en el término de Peleas de Abajo.

La Resolución de 27 de octubre de 2025 da así luz verde al informe ambiental para la construcción de una planta de codigestión anaerobia después de que Norton II Ibérica reconociera el inicio de las obras sin la pertinente licencia y procediera a afrontar una multa reducida a 21.000 euros por efectuar el pago dentro del periodo de pago voluntario. El expediente sancionador abierto el pasado mes de marzo a Norton II Ibérica podría haberle costado una sanción de hasta 240.0000 euros.

Si bien entonces la Junta procedió al archivo del expediente de evaluación ambiental, la promotora volvió a iniciar la tramitación, optando de nuevo por la vía simplificada. El procedimiento se retomó con fecha 2 de mayo, iniciando el proceso de consultas a las Administraciones públicas afectadas e interesados, entre ellos el Ayuntamiento de Jambrina -que reclama que el proyecto se sometiera a la evaluación ordinaria- y la asociación Biogás Así No-Jambrina Lucha que instabaa a que se denegara la autorización atendiendo a la proximidad a los cascos urbanos, la contestación social y la intencionalidad de ampliación futura de la planta, entre otros.

Una resolución criticada por la Federación Zamora en Pie que lamenta que "en lugar de exigirles la restitución del terreno a su estado original y archivar el expediente negándoles poder realizar ningún tipo de proyecto" se haya tramitado por vía simplificada "y parece que con carácter de urgencia" un nuevo expediente que ha sido aprobado en el plazo de "tan solo cinco meses".

Asimismo, critica que la Administración autonómica haya dado de paso el expediente pese a que la promotora incumpliera meses antes las Normativas urbanísticas y vulnerara la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. De esta manera, muestras su "inmensa decepción" y acusa a la Junta de "haber elegido un bando" que "no es el de la gente".

La resolución del proyecto, que se ubicará en una parcela de suelo rústico próximo al paso de la autovía A-66, reconoce que si bien se producirá un "impacto ambiental puntual durante la fase de construcción" de la planta, "la principal afectación ambiental serán las emisiones asociadas al proceso de codigestión anaeróbica".

Al tiempo, se reconoce que "podrían producirse impactos sobre las aguas por vertido accidental o lixiviados de residuos mal gestionados", si bien se contempla la realización previa de un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona para establecer su estado base.

Al tiempo, el informe considera que el proyecto es "compatible con el medio ambiente siempre y cuando se ejecuten las medidas preventivas y correctoras".

Características del proyecto

La planta proyectada en el término de Peleas de Abajo por Norton II Ibérica contempla la valorización de hasta 36.500 toneladas de residuos anuales, lo que se traduce en unas 100 toneladas al día procedentes en su mayoría de estiércol y purín de vacuno (que representan el 63 y el 20% de la valorización total, respectivamente), residuos orgánicos (10%) y lactosuero (7%).

El proyecto contempla la valorización de residuos de tejidos animales y vegetales, deposiciones animales (heces, orina, estiércoles y paja podrida) y lodos del tratamiento in situ de efluentes. A su vez, se emplearán materiales inadecuados para el consumo o residuos procedentes de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal, productos lácteos, así como frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y producción de conservas, entre otros. Por último, se incluye la valorización de residuos biodegradables procedentes de cocinas, restaurantes, parques y jardines con un total de 2,5 toneladas anuales.