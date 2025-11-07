Antonio Tiza y la "declaración de amor" a la tierra de Tras os Montes

Veinte cuentos de las aldeas rayanas arman «Pretérito imperfecto», el título con el que Antonio Tiza presenta la edición en castellano, enriquecido con dos relatos, de la siega en Ungilde y la Virgen de la Salud. Sostiene Pilar Panero, directora de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid, que este libro «promueve la gratitud».

"Desde que somos mundo estamos siempre escuchando historias" reflexiona la profesora zamorana Pilar Panero con motivo de la presentación en Zamora de "Pretérito imperfecto", un libro del portugués Antonio Pinelo Tiza que reúne 20 cuentos de La Raya. Relatos por los que transitan pastores, músicos, tenderos, curas, gitanos, marginados, errantes, aparecidas, fantasmas… "personajes que pueblan un universo maravilloso" destaca Panero.

Historias de éxito, de supervivencia, de tradiciones, lo cotidiano marcado por el trabajo y la fiesta. Vivencias, en fin, de las aldeas rayanas trazadas por la siempre sensible y sabia pluma del profesor Tiza natural de Varge (Braganza), autor también de "El monje errante", así como abundantes trabajos en torno a las mascaradas y participante en antologías y revistas con artículos sobre etnografía y educación; también es presidente de la Academia Ibérica de la Máscara y miembro de la Academia de Letras de Tras os Montes.

Editado por Sabaria, especializada en traducir obras del portugués al español, la profesora, traductora y escritora, Concha López Jambrina, elogió el perfil de un autor dedicado también a la enseñanza. El libro se encuadra dentro de la tradición cuentística tan importante en España y Portugal y esta edición castellana se enriquece con dos cuentos –La siega en Ungilde y La romería de Nuestra Señora de la Salud–, en su afán "por tener una base más sólida rayana". El libro se presenta además con ilustraciones de Sara Pereira -en la portada una sugerente escena de la venta ambulante-, aportando una acertada visión del "folclore en evolución".

Presentación del libro de Antonio Tiza en Zamora / Miguel Ángel Cruz

El escenario de fondo de ese atinado tiempo verbal que da título al trabajo de Antonio Tiza es así una Raya por la que la vida fluye, donde lo menos importante es la frontera porque estamos ante "una grieta imperceptible donde la palabra dada tiene su valor" detalla la investigadora sayaguesa Pilar Panero. Idea en la que incide el músico y estudioso Alberto Jambrina, autor del epílogo del libro de Antonio Tiza, en su consideración de La Raya como "un espacio de encuentro donde la música, el folclore y la vida cotidiana son inseparables".

Destaca Jambrina la presencia de la música en los relatos –villancicos, cantigas de segada o de vendimia, romances antiguos, danzas o marchas de procesión–, que invita a no ceñirse al relato puramente literario; "cuando abrimos el libro de Tiza estamos escuchando un paisaje" opinó en la presentación el músico zamorano sobre este viaje "pretérito imperfecto" desde la música hasta la literatura; una hermosa invitación a que "las palabras y los sonidos sigan traspasando fronteras".

Julio Prada, emblemático gaitero de Ungilde; Elisa Arribas, la mayordoma del Zangarrón de Fornos; Marcelina la repostera de Moncorvo....Perfiles que cobran vida a través de una persona "justa y humilde". Las brujas de Sendim, La vendimia de Ribalonga, El tendero de Campo de Víboras, El enmascarado de Vilariño de los Gallegos, Los pauliteiros, El gaitero de Moimenta... Así hasta veinte relatos inspirados en fuentes populares. Como explica Pilar Panero, "es una colección de cuentos literarios porque han sido concebidos mediante la escritura por su autor, pero que se nutren de cuentos populares que se han transmitido oralmente".

Como resume Pilar Panero, autora del prefacio, "Pretérito imperfecto" es un libro "profundamente humano y comunitario"; una "declaración de amor" al territorio de Tras os Montes y todo el noroeste peninsular.