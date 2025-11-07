Andrés Castaño, presidente de Apeca: "La capa parda es el emblema del patrimonio material e inmaterial de Aliste"

Andrés Castaño Fernández es presidente de la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto (Apeca) que el domingo celebrará su décimo segunda jornada de exaltación en la localidad de San Vitero.

Usted lleva en la sangre lo de ser alistano, además de ser uno de los mayores defensores y divulgadores de las tradiciones y costumbres alistanas.

Así es. Hijo de Tomás Castaño de Alcorcillo y de María Fernández de Figueruela de Arriba nací el 1 de septiembre de 1968 y pase mis primeros años de vida en Mahíde, pueblo del que guardo un grato recuerdo, pues allí fui primero a la escuela y luego al colegio comarcal de Santa María Egipciaca abierto en 1978 y cerrado en 2020 por falta de niños. Con posterioridad fijamos nuestra residencia en San Pedro de la Herrerías y finalmente en Alcañices. Continué con los estudios en el Instituto de Muga de Sayago. Agente Forestal de Medio Ambiente de profesión desarrollé mi labor durante veintidós años en Alcañices, de ellos catorce como jefe de zona, hasta la primavera de 2020 en que pasé a Zamora como Guarda Mayor de la Junta de Castilla y León.

Parece que fue ayer y ya han pasado trece años desde la creación de Apeca.

La ermita del Cristo de Valderrey de Zamora acogía en la tarde del día 12 de septiembre de 2013 la asamblea constitucional de la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto creada con el objetivo de recuperar, mantener y preservar una de las prendas más emblemáticas e históricas de la Península Ibérica, fomentando su estudio y su conocimiento, para retomar su uso habitual en las ceremonias civiles y religiosas con vistas a garantizar su preservación a corto, medio y largo plazo para disfrute de las generaciones venideras, que nuestros hijos y nietos puedan vestir y sentirse participes de una Capa Alistana heredada de sus padres y abuelos que forma parte imprescindible de nuestra historia, de la de Aliste y también de la Zamora. Ricardo Flecha Barrio fue nuestro primer presidente y antes que yo lo fue Félix Marbán Junquera. Daniel Ferreira Fernández es otro de los fundadores y grandes colaboradores desde los inicios.

¿Con cuántos socios cuenta Apeca en la actualidad?

Ahora mismo somos 239, siendo el último en sumarse Eutimio Contra Galván, natural de Manzanal de Barco, una persona muy conocida y querida en la comarca y en Zamora pues aparte de alcalde de su pueblo, fue uno de los fundadores de la Federación Comarcal de Asociaciones y del Día de la Comarca, así como Gerente de Asuntos Sociales de la Junta. El más veterano es Antolín Román Losada, el “panadero de Alcañices”. La mayoría somos alistanos, 124, y de Zamora capital hay 69, teniendo algún asociado en lugares tan dispares como Madrid, Sevilla, Barcelona, Cantabria, Guipúzcoa, Salamanca, Valladolid, León y Toledo; los dos más lejanos lo tenemos en Grecia. Agradecemos la colaboración de la Diputación de Zamora, que preside Javier Faúndez Domínguez, que nos concede 4.000 euros para el funcionamiento y organización de actividades.

Una joya única de la indumentaria ibérica elaborada a mano, magnífica obra artesana antaño exclusiva de los hombres, tomando ahora el testigo las mujeres.

Las capas pardas alistanas de honras y respeto durante siglos fueron elaboradas por sastres y únicamente portadas en los actos religiosos, sociales y civiles por los hombres. El sastre más conocido fue el señor Juan Gallego Baz de Bercianos, el hijo del Tío José y de la Tía Lucía, pues de sus manos salieron la mayoría de las que procesionan en La Carrera y en el Santo Entierro de Bercianos de Jueves Santo Viernes Santo y en la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Amparo fundada en 1956. Afamados fueron también el “Tío Perriles” de Palazuelo de las Cuevas y el Tío Sebastián de la Torre. Las mujeres alistanas han tomado ahora la alternativa de la mano de María Pérez Blanco de Bercianos de Aliste, María Magdalena Alonso Garrido de Mahide y Rafaela Fernández Ramos de San Vitero, a las cuales se pueden dirigir aquellas personas interesadas en encargar para poseer una Capa Alistana de Honras y Respeto propia.

¿Dónde está la esencia de la capa parda alistana?

Las ovejas de pura sangre de raza autóctona castellana negra que había en cada familia alistana eran las que nos daban una lana de muy alta calidad que tras pasar por los telares y los batanes se convertían en unos paños pardos magníficos con los que se elaboraban tanto las capas como otras prendas. Por desgracia, aunque seguimos teniendo ovejas, ya no hay telares y batanes. Actualmente las capas se elaboran con los paños elaborados y traídos de Val de San Lorenzo en León.

¿Cómo se prevén desarrollar los actos?

El Recinto Ferial de San Vitero acogerá a las 10 el recibimiento a los participantes con un desayuno de café y repostería tradicional por cortesía de la Asociación de Mujeres y el Club de Jubilados, con exposición de vehículos clásicos a cargo de Mario. Comenzará el desfile a las 11.30 horas acompañados por la música de la agrupación alistana de folclore “Manteos y Monteras”, Asociación de Tamborileros de Zamora y Ronduero Folk. En este recorrido haremos dos paradas, primero en la casa de la modista Rafaela Fernández Ramos y después en la del señor Domingo Fernández presente y pasado de los hacedores de capas en San Vitero.

El punto álgido de la celebración tendrá lugar en la iglesia de San Víctor Braccarense.

Efectivamente. A las 12 horas tendremos la misa en honor a San Martín de Tours oficiada por Teo Nieto Vicente y cantada por Manteos y Monteras. El pregón correrá a cargo del musicólogo e historiador portugués Mario Antonio Correia miembro colaborador del Instituto de Estudios de Literatura Tradicional de la Universidad Nueva de Lisboa y de la Academia de las Letras de Tras os Montes y vicepresidente de la Asociación de la Lengua y Cultura Mirandesas. Este año se harán reconocimientos a la artesana textil Herminia Esteban Franco de Corrales del Vino y a Jorge Pérez Peláez de Figueruela de Abajo. Tras los actos religiosos en la Casa Consistorial se ofrecerá una degustación de tomates Campo Aliste para finalizar con la comida de hermandad y convivencia.

¿Qué significa la Capa Parda Alistana para Aliste y los alistanos?

Es una parte vital e imprescindible de nuestra historia, un emblema para las tierras alistanas y sus gentes que debemos preservar y guardar como oro en paño en honor a los alistanos y alistanas que nos precedieron, que la tenían y guardaban como un auténtico tesoro para las grandes ocasiones, ya fuera en las alegrías o en las penas, pues ella era la prenda de honor y respeto para los hombres en la pedida de mano de la novia, en la boda, en las procesiones de Semana Santa y llegada la hora del último viaje como seña de luto en los entierros como cofrades de la Santa Vera Cruz.