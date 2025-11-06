Los zamoranos se plantan en Vigo el día del encendido navideño para reclamar el AVE en Sanabria

La Alianza UPA-COAG se manifiesta nuevamente, en esta ocasión en la misma ciudad de Vigo, el próximo sábado 15 de noviembre, para mostrar de nuevo "el más firme rechazo" a la reducción del número de paradas en la estación Sanabria AV que se llevó a cabo ya el pasado mes de junio.

Asegura la organización agraria que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, "ha sido uno de los principales artífices de la supresión de parada de los trenes de alta velocidad, al reclamar trenes más rápidos y directos entre Vigo y Madrid, sin importarle las consecuencias de ello derivado, cual es la es la disminución de frecuencias de parada en la estación de Otero de Sanabria"

Con motivo del tradicional encendido del alumbrado navideño en la ciudad de Vigo, la Alianza UPA-COAG se concentra en acto de protesta. "La supresión de paradas ha supuesto un nuevo recorte en los servicios en el medio rural, precarizando otros servicios púbicos como la sanidad, la educación y los servicios administrativos, y ha supuesto una dificultad añadida a la permanencia de población en nuestros pueblos, desincentivando el turismo emergente en la comarca".