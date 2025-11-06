La 'Senda del Duero', el camino de gran recorrido que vertebra Castilla y León con paso por Zamora

Muchas veces, salir a pasear es una simple rutina que lleva a los ciudadanos por las calles o parques cercanos a su residencia. Sin embargo, hay quien sale a caminar un día y no vuelve hasta haber completado un recorrido de larga distancia, como si de Forrest Gump se tratara. Para todos los amantes del senderismo, las siglas 'GR' son de sobra conocidas, incluso su nomenclatura francesa 'Grande Randonnée'. No tanto para el común de los mortales, que desconocen que se trata de una serie de rutas que se pueden encontrar en distintos puntos de Europa y que superan el centenar en España.

En el caso de Zamora, solamente una de estas rutas ocupa gran parte de la provincia. Se trata de la conocida como 'Senderos del Duero' o, para los más expertos, 'GR-14'. Como su propio nombre indica, se trata de una ruta que recorre Castilla y León de este a oeste siguiendo el cauce del río Duero, uno de los encantos de nuestra provincia con los archiconocidos y muchas veces inhóspitos Arribes del Duero. Pese a esa fama, habrá que recorrer muchos otros parajes de Zamora antes de llegar a sus majestuosas vistas, con 15 de las 42 etapas que componen el trazado pasando por suelo zamorano.

La entrada a la provincia de Zamora se hace a mitad de la etapa 17, que une la localidad vallisoletana de Castrogonzalo con Toro. Las siguientes paradas en el camino de los amantes del senderismo están situadas en Zamora, Pereruela, Moral de Sayago, Villadepera, Villardiegua de la Ribera, Torregamones, Gamones, Badilla, Cozcurrita, Fariza, Mámoles, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle y, como fin del viaje, Fermoselle. Desde la conocida como 'capital de los Arribes', el trazado de los 'Senderos del Duero' se traslada hasta Salamanca, donde habrá tiempo para una pausa en Trabanca.

Distancias variables

Como se puede uno imaginar leyendo el nombre de las localidades donde se interrumpe la caminata, las distancias son muy variables. En cualquier caso, la norma general apunta a que cada etapa tendrá un mínimo de 2 horas de duración, por lo que la orografía del terreno también es un punto a tener en cuenta a la hora de medir el kilometraje. De entre todos los parciales, el que comprende el tramo entre Moral de Sayago y Villadepera es la más exigente en cuanto a desnivel acumulado en ascenso, con 315 metros a franquear en los casi 14 kilómetros que lo componen y ofrecen vistas de gran valor como el Salto de Villalcampo