Puesta de largo de vinos zamoranos de la DO Arribes en Salamanca

Vinos y bodegas de Arribes, una Denominación de Origen que se extiende por territorio zamorano y salmantino, se han presentado en Salamanca a para mostrar y dar a conocer a profesionales del sector hostelero y de la distribución, así como a tiendas gourmet, sus elaboraciones.

En concreto 16 bodegas de las 22 inscritas en la Denominación de Origen Arribes: Arribes del Duero Sociedad Cooperativa, Viña Romana, Quinta las Velas, Pastrana, El Hato y el Garabato, Frontío, Pardal y Punto, Pascual Fernández - Frontera Natural, Bruneo, Principia Naturalis, Domino del Noveno, Quinta de Mil, Al Pie del Abismo, Bodegas de Pereña, Mansión Garrido y Dominio de Gallo se dieron cita en el hotel Abba Fonseca de la capital salmantin.

Representantes y alcaldes de Zamora y Salamanca así como técnicos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León o la Ruta del Vino de Arribes participaron en un acto donde el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arribes, Thyge Jensen, agradeció la "gran acogida" del sector salmantino, destacando que las bodegas de la D.O. Arribes "afrontan el momento actual con entusiasmo, confianza y ambición ya que Arribes no solo es una Denominación de Origen, es una forma de entender el vino, el paisaje y la vida, es respeto por la tierra, pasión por el trabajo bien hecho y orgullo de pertenecía a un territorio, que paso a paso se abre camino entre los grande".