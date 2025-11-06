Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un impresionante nido de avispa asiática amenaza Viñas de Aliste: así ha sido eliminado

La velutina posee una picadura muy violenta para animales y humanos, y depreda a las abejas y otros polinizadores

Nido de avispa asiática localizado en Aliste. / Diputación de Zamora

T. S.

Viñas de Aliste ha sido el lugar de Zamora donde se ha encontrado el último nido detectado de avispa velutina. Los bomberos del parque Tierras de Aliste, con base en San Vitero, han sido los encargados de retirar en las últimas horas ese nuevo foco que implicaba un peligro tanto por su violenta picadura a humanos y animales como por su impacto negativo en el medio ambiente, ya que depreda a las abejas y a otros polinizadores afectando a la agricultura y a la biodiversidad.

La rápida intervención de los bomberos ha evitado un mal mayor, ya que el nido fue retirado sin incidencias y "con total seguridad", apuntan desde la Diputación Provincial de Zamora.

La actuación forma parte del trabajo que realiza el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora para garantizar la seguridad de los vecinos.

El nido más grande de Zamora

Hace exactamente dos años los bomberos del Consorcio provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y protección Civil de Rionegro del Puente retiraban un nido de avispa velutina en San Salvador de Palazuelo. Ese nido con forma ovalada de entre 80 y 90 centímetros ha sido, hasta el momento, el más grande detectado en la comarca y posiblemente en la provincia hasta la fecha tras la detección de esta especia invasora.

