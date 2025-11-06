Herido el operario de un camión hormigonera tras volcar en Tábara

Un camión hormigonera volcó en la mañana de este jueves en Tábara, a las 11.14 horas, en los primeros kilómetros de la carretera ZA-902 (dirección Escober).

Las llamadas que alertaron a los servicios de emergencias avisaban de que el conductor se encontraba consciente, pero atrapado en el interior del vehículo.

Acudieron al lugar los bomberos de la Diputación de Zamora, la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de soporte vital básico del Sacyl, que trasladó al herido al Centro Asistencial de Zamora.