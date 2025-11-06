Algodre albergará un punto limpio para 22 pueblos de Zamora

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una inversión de 543.668 euros para la redacción del proyecto y la construcción de un punto limpio de recogida selectiva en Algodre (Zamora).

El proyecto contempla la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos procedentes de las entidades locales que integran la Mancomunidad Norte-Duero, que comprende un total de 22 municipios: Abezames; Algodre; Benegiles; Bustillo del Oro; Cubillos; Fresno de la Ribera; Fuentesecas; Gallegos del Pan; Malva; Matilla la Seca; Molacillos; Monfarracinos; Morales de Toro; Moreruela de los Infanzones; Pinilla de Toro; Pozoantiguo; Torres del Carrizal; Valcabado; Villalonso; Villalube; Villardondiego; Villavendimio, con una población de 5.651 habitantes.