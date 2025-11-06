Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Algodre albergará un punto limpio para 22 pueblos de Zamora

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una inversión de 543.668 euros

Punto limpio en Zamora.

Punto limpio en Zamora. / Cedida

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una inversión de 543.668 euros para la redacción del proyecto y la construcción de un punto limpio de recogida selectiva en Algodre (Zamora).

El proyecto contempla la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos procedentes de las entidades locales que integran la Mancomunidad Norte-Duero, que comprende un total de 22 municipios: Abezames; Algodre; Benegiles; Bustillo del Oro; Cubillos; Fresno de la Ribera; Fuentesecas; Gallegos del Pan; Malva; Matilla la Seca; Molacillos; Monfarracinos; Morales de Toro; Moreruela de los Infanzones; Pinilla de Toro; Pozoantiguo; Torres del Carrizal; Valcabado; Villalonso; Villalube; Villardondiego; Villavendimio, con una población de 5.651 habitantes.

