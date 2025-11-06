Más de 66.700 euros para mejorar las peligrosas "Curvas de San Cristóbal"

La Diputación de Zamora, presidida por Javier Faúndez Domínguez, ha adjudicado las obras de adecuación y mejora de las temidas "Curvas de San Cristóbal", uno de los principales puntos negros de la Red Provincial de Carreteras en la comarca de Aliste, dentro de la carretera ZA-P-2447 cuyo trazado discurre en su totalidad por el conocido como "Campo de Aliste".

La ZA-P-2447 nace en el "Cruce de San Cristóbal" de la ZA-912 "Alcañices Villardeciervos" (de la Junta de Castilla y León), dentro del término de San Vitero, más concretamente frente al Centro de Logística de la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste" que alberga el Parque de Bomberos de la Diputación de Zamora.

Con un recorrido de diez kilómetros y 559 metros presta servicio primero a San Cristóbal de Aliste y luego a Gallegos del Campo para continuar su curso por el municipio de Figueruela de Arriba hasta finalizar en el "Cruce de Flechas" (carretera de Mahíde a Riomanzanas (Guadramil y Petisqueira).

Los trabajos serán realizados por la empresa Contratas y Obras San Gregorio de Zamora que presentó una oferta de 66.780,17 euros (55.190,22 más impuestos) que serán financiados con fondos propios de la Diputación de Zamora con cargo al presente ejercicio de 2025.

Vista de la doble curva en forma de «S» que ha provocado numerosos sustos y salidas de vía. | CH. S.

Juan Francisco López Prada, ingeniero de caminos, canales y puertos, del Servicio de Obras de la Diputación de Zamora, llevará la dirección facultativa, fijándose el plazo de ejecución material de las obras mediante contrata en un plazo de solo tres meses contados a partir del acta de replanteo.

El proyecto tiene como principal objetivo mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en un tramo de suma peligrosidad que actualmente presenta una doble curva en forma de "S" con unos radios muy reducidos, lo cual dificulta el tránsito cómodo y el seguro de los vehículos que por allí circulan. El proyecto afecta a 350 metros.

Según manifiesta Javier Faúndez Domínguez: "La actuación contempla un nuevo trazado que ampliará el radio de las curvas hasta los 100 metros, así como el ensanche de la calzada a cinco metros, con bermas de 30 centímetros a cada lado", algo que se logrará mediante la "corrección del trazado y la mejora geométrica de la vía de comunicación". Se trata de unas curvas prácticamente consecutivas de 90 grados lo que origina su consiguiente peligrosidad.

Las obras incluyen además la ejecución de excavaciones y capas de firme con mezclas bituminosas en caliente (aglomerado), la instalación de obra de drenaje transversal, la reposición de la regata existente, pasos salva cunetas y la señalización vertical y horizontal necesarias para garantizar la seguridad del tráfico rodados, mediante nueva capa de rodadura y de mayor durabilidad.

Con esta actuación la Diputación de Zamora continua con su compromiso de mejorar la Red Provincial de Carreteras, incrementando la seguridad vial y la accesibilidad en las comunicaciones de los municipios y pueblos de Aliste y contribuyendo al desarrollo social y económico de la provincia de Zamora.

En el año 2016 afrontó la mejora de esta carretera desde San Cristóbal hasta el "Cruce de Flechas", incluido el acceso a Gallegos del Campo con un presupuesto base de licitación para su ejecución por contrata de 849.211,32 euros. Anteriormente se había mejorado el primer tramo desde su inicio en San Vitero hasta San Cristóbal.

Entre las actuaciones de la Diputación de Zamora este año en carreteras alistanas ha estado la adecuación y mejora de la ZA-V-2421 que comunica Fornillos (Nacional 122) con Samir de los Caños, con una inversión económica de 165.000 euros. Se actuó en los alrededor de sus tres kilómetros de recorrido con una nueva capa de rodadura de cuatro centímetros de espesor de aglomerado, arropando los arcenes y reponiendo la señalización vertical y horizontal.

La Diputación de Zamora cuenta con una Red Provincial de Carreteras con 1.581,114 kilómetros de recorrido, de los cuales 335,821 son del Tipo I, 709,447 del Tipo II, 319,960 locales y 215,886 vecinales. La comarca de Aliste es la que cuenta con más carreteras de la Institución Provincial sumando 486,170 kilómetros de recorrido, seguida de Sanabria y La Carballeda con 294,928, Benavente y Los Valles con 276,550, Toro y Tierra de Campos con 248,036, Sayago con 175,113 y Bajo Duero con 100,308 kilómetros.