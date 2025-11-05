Nuevo accidente por fauna salvaje en Zamora: herida tras chocar contra un corzo en Villar del Buey

Un corzo ha provocado un nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Zamora. Ha ocurrido cerca de las 8 de la mañana de este miércoles, cuando un turismo ha chocado contra el animal en el punto kilométrico 1 de la ZA-P-2222 de Villar del Buey.

La conductora del vehículo, una mujer de 62 años, ha resultado herida con dolencias en uno de sus brazos.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia del Sacyl, que trasladó a la mujer hasta el hospital Virgen de la Concha de Zamora. También acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Siniestralidad en Zamora por la fauna salvaje: uno cada 45 minutos

Los animales salvajes provocaron 1.344 accidentes de tráfico en la provincia de Zamora durante el último año. El dato convierte a la provincia en la cuarta de Castilla y León en siniestralidad, por detrás de Burgos, León y Soria. En el conjunto de la comunidad se produjeron el año pasado 12.291 accidentes de tráfico en las carreteras de Castilla y León, o sea, uno cada 45 minutos. El dato, que se dispara irremisiblemente de año en año, supone ya que casi un 70 por ciento de los accidentes que se producen en las carreteras de la región sean inducidos de una u otra forma por animales silvestres.

Los datos, obtenidos por COAG de la Dirección General de Tráfico, concluyen que en el conjunto de la comunidad, 108 de estos accidentes provocados por la fauna ocasionaron víctimas, aunque, en este ejercicio analizado, ninguna fue mortal. La DGT informa de que en 2024 hubo 126 fallecidos en las carreteras de Castilla y León, aunque ninguno de estos accidentes con decesos fue provocado por animales.