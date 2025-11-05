Luz verde al arreglo de la carretera CL-527 entre Fadón y Bermillo de Sayago

Este miércoles las Cortes autonómicas han aprobado en la Comisión de Movilidad y Transformación Digital la iniciativa planteada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) mediante una Proposición No de Ley, con la que reclamaban "la mejora y modernización de la carretera CL-527, eliminando los baches y desconchones que posee la misma, principalmente en el tramo entre Fadón y Bermillo de Sayago", iniciativa que ha contado con el respaldo de todos los grupos.

En este aspecto, en el turno de defensa de la iniciativa, la procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha destacado que la CL-527 es "una vía de comunicación esencial para la comarca de Sayago, tanto por vertebrarla, al recorrerla desde su extremo noreste al suroeste, como por ser la vía a la que se enlazan otras importantes carreteras que vertebran el territorio sayagués".

Así, la procuradora leonesista ha recordado que desde la CL-527 parten carreteras como la ZA-304 (que une Bermillo de Sayago y Fariza), la ZA-302 (de Bermillo a El Cubo de Tierra del Vino) o la ZA-311 (que discurre en su mitad sur desde Bermillo a Ledesma, así como en su mitad norte desde Bermillo hasta Moralina, enlazándose a la misma la ZA-324 que conecta con Miranda do Douro al oeste y Ricobayo al este, así como con la ZA-321 que enlaza a la N-122 que lleva a Alcañices y Braganza).

Asimismo, también ha apuntado que de la carretera CL-527 también parte la ZA-315 / SA-315 que une Zamora con Vitigudino a través de la presa de Almendra, carretera que se prolonga hasta La Fuente de San Esteban, localidad donde se enlaza a la N-620 y la autovía A-62 que lleva a Ciudad Rodrigo y Portugal a través de Fuentes de Oñoro.

Sin embargo, desde UPL han lamentado que a pesar de su importancia, actualmente la carretera CL-527 posee un mal estado del firme, especialmente en su tramo entre Fadón y Bermillo de Sayago, que "exige la reparación de la vía a la mayor brevedad posible para garantizar una conducción en condiciones adecuadas a quien transita por ella, y sobre todo en el mencionado tramo".

Y es que, según han señalado los leonesistas, en el tramo entre Fadón y Bermillo de esta carretera se pueden apreciar "importantes baches y desconchones que dificultan la conducción" en dicho sector de esta carretera que discurre entre la ciudad de Zamora y Portugal a través de la presa de Bemposta, atravesando de extremo a extremo la comarca de Sayago.

De este modo, desde Unión del Pueblo Leonés han apuntado que este mal estado del firme en el tramo de unos 10 kilómetros ubicados entre Fadón y Bermillo, incluida la propia travesía de la localidad de Fadón, que se encuentra especialmente deteriorada "incrementa notablemente la peligrosidad de la carretera CL-527".

Una carretera que, han recordado desde UPL, es de titularidad autonómica, correspondiendo por tanto a la Junta su reparación, siendo una vía que según han indicado posee un importante nivel de tráfico al ser la principal vía de comunicación de la comarca de Sayago, más aún en el tramo mencionado, en el que ya se ha unido el tráfico en dirección Zamora procedente de, entre otras, las carreteras ZA-311, ZA-304 y ZA-315, o en sentido contrario, sin que se haya evacuado el tráfico procedente de Zamora que se dirige hacia esas otras carreteras que conectan con la CL-527.

Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés consideran una necesidad acuciante que la Junta, como administración titular de esta carretera, impulse y ejecute, a la mayor brevedad posible, las actuaciones necesarias para la mejora y modernización de la carretera CL-527, eliminando los baches y desconchones que posee la misma, especialmente en el tramo entre Fadón y Bermillo de Sayago, incluyendo la travesía de Fadón.

Una iniciativa que, tras el turno de debate, en la votación ha sido aprobada por unanimidad, al contar los leonesistas con el apoyo del resto de grupos parlamentarios de las Cortes autonómicas, por lo que la Junta deberá ahora acometer la reparación y mejora de esta carretera, con especial énfasis en el tramo entre Fadón y Bermillo de Sayago por encontrarse especialmente deteriorado.