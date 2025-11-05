La Junta desmiente que Castromil haya sido excluida de las ayudas por los incendios

La Junta de Castilla y León desmiente "rotundamente" que Castromil haya sido excluido de las ayudas autonómicas. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha mostrado su "total y absoluto convencimiento" en base al hecho de que este municipio aparece confirmado como uno de los afectados por los incendios, según resolución de la Consejería de Medio Ambiente publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

A pesar de que una decena de titulares de explotaciones del sector primario aseguraban que habían visto rechazada su solicitud -han presentado un recurso-, la titular de Agricultura en la Junta niega por completo tal exclusión. No obstante, donde sí que parece estar excluido el municipio es del listado de afectados publicado por el propio BOE, aclara. En este sentido, ha añadido que "igual que la Junta de Castilla y León ha sido diligente y ha contemplado estos municipios desde el Gobierno central también lo sean y no dejen a ningún municipio fuera".

Durante su comparecencia tras la firma del acuerdo marco de colaboración con la Diputación de Zamora para impulsar las concentraciones parcelarias de la provincia, González Corral asegura que tanto "agricultores de ovino, bovino o apicultores han solicitado alimentos para sus explotaciones y se les ha suministrado". En la misma línea, asegura que desde su Consejería ya se han trasladado ayudas para "algunos de estos ganaderos".

Con todo, matiza González Corral que "todos o prácticamente todos los jueves", Agricultura llega a nuevos acuerdos por los que se "da cabida a más resoluciones de ayudas", ahora con los apicultores o al igual con aquellos agricultores o ganaderos afectados por superficie.

Desde el departamento de Agricultura ya se han tramitado más de 700 expedientes de ayudas, un número que asegura continuará aumentando dado que el hecho de que "no hayan entrado en acuerdos anteriores no significa en ningún caso que no vayan a hacerlo en el futuro" a medida que se vayan supervisando nuevos expedientes.

Para ello, recuerda que los solicitantes deberán cumplir con las condiciones exigidas (ser declarantes de la Política Agraria Común PAC).