Castromil, excluido de las ayudas a ganaderos, apicultores y castañicultores

Ganaderos, apicultores y castañicultores de Castromil de Castilla afectados por incendios de este verano, han quedado excluidos de las ayudas de Junta de Castilla y León y del Gobierno de España. Cerca de una decena de titulares de explotaciones del sector primario han visto como era rechazada su solicitud mientras sí eran indemnizados los titulares del sector servicios del municipio por el desalojo. Los directamente afectados han presentado un recurso contra su exclusión.

Afectados por los incendios del verano en Castromil | ARACELI SAAVEDRA

El incendio del 6 de septiembre que afectó Castromil arrasó 469 hectáreas de la zona más productiva limítrofe con A Moimenta, en Portugal, y donde se originó el incendio. Las hectáreas quemadas en la zona española no llegan al mínimo de 500 hectáreas para ser considera gran incendio, pero la suma entre los dos países si supera con creces esa superficie. El origen del incendio está localizado en el país vecino y fue intencionado.

A ello se suma la movilización de los vecinos que controlaron que el incendio de A Mezquita de Ourense no entrara en el barrio zamorano, y precisamente con los únicos medios de extinción que se movilizaron, que fueron de la Junta de Castilla y León.

“Estuvimos todo el verano de la Ceca a la Meca apagando el fuego para que no entrara en el pueblo y ahora ni aparecemos en el listado de damnificados”, señala María Concepción Garrido, ganadera y castañicultora, que no ha percibido ni una sola ayuda para alimentación de ganado.

María Concepción reconoce que no pensaba pedir las ayudas pero desde el mes de septiembre, al quedarse sin pastos, ha estado alimentando las vacas con las reservas que tiene para los meses de invierno, hasta marzo. Como consecuencia de la falta de pasto, tras el fuego, las reservas que tenía compradas comenzó a echar en septiembre se le terminarán en noviembre. Relata cómo en los momentos más críticos del incendio tuvieron que saltarse el confinamiento para ir a salvar desde el tractor hasta las mismas vacas. Los ganaderos de Castromil no han percibido nada de ayuda en estos dos meses.

800 colmenas

Las únicas ayudas de alimentación fueron para los apicultores como Feli Nieto González, insuficientes ante el panorama a un año. La producción de este año es muy pobre y todo el área de pecoreo está calcinada. En total hay unas 800 colmenas censadas en el térmico.

En el caso de Feli Nieto, como el resto de apicultores, las 280 colmenas están afectadas por la falta de floración en el área de pecoreo, 35 se vieron afectadas por el fuego y 5 se quemaron. Otra de la apicultoras, Sofía Pérez Tamerón, sufrió las consecuencias tras quemarse todo el entorno de los colmenares, con la destrucción de la floración. Ángel Nieto Diéguez y Abdón Fernández Diéguez también se vieron afectados.

Las pequeñas explotaciones familiares de este pueblo han perdido el 80% de la superficie productiva. Castromil es un pueblo con una predominancia de suelo rocoso que no es apto para la actividad ganadera ni agrícola.

Las plantaciones de castaños también fueron duramente castigadas por el fuego. Una de las productoras María Begoña Suárez Rodríguez perdió 115 castaños, María Concepción otros 50 o 60. La recolección de castañas es otro recurso para el pueblo, que este año ha mermado y aún está por ver los árboles que se han salvado. El suelo que no ardió es el de los términos de Chivicas y Cadaval y poco más.n

La Consejería de Agricultura ha destinado, hasta el momento, más de 354.000 euros en ayudas directas a 75 ganaderos, apicultores y agricultores beneficiarios afectados por los incendios forestales en Zamora. En la línea de ayudas para compensar la reposición de cercados o vallados ganaderos se han registrado más de 40 solicitudes.

En suministros de agua y alimentación, se ha atendido a 144 titulares de explotaciones de la provincia: 77 ganaderos a los que se les ha repartido 2.051.836 kg de paja, 586.289 kg de pienso en tacos, 221.000 litros de agua, 85 bebederos y 53 depósitos; y 67 apicultores que han recibido 13.500 litros de alimentación energética y 2.385 kg de tortas proteicas.

Además se han promovido actuaciones para la construcción de balsas comunitarias destinadas al abastecimiento de ganado extensivo en los Ayuntamientos afectados que lo hayan solicitado. n