El viaducto sobre el embalse de Almendra estrenará nuevo pretil

La Junta de Castilla y León ha adjudicado las obras de reparación del viaducto sobre el embalse de Almendra en Zamora para mejorar la seguridad vial y las comunicaciones con Portugal. La intervención garantizará la seguridad de los usuarios en un viaducto estratégico para la comunicación transfronteriza y la cohesión territorial

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha adjudicado las obras de reparación y conservación preventiva del viaducto sobre el embalse de Almendra, situado en la carretera CL-527 a la frontera con Portugal, en el punto kilométrico 51+180 y que cuenta con una longitud total de 195,13 metros. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 15 meses y se ha adjudicado en 463.642,79 euros.

El proyecto contempla la reparación de los distintos elementos estructurales (estribos, pilas y tablero). Intervenciones en la superestructura, mejorando las juntas de tablero y desagües. Además de la renovación de los sistemas de contención de vehículos y peatones mediante la instalación de un nuevo pretil y barandilla.

Por otro lado, se va a actuar sobre elementos anexos, como la tubería de abastecimiento que discurre por la acera de la margen derecha y los conductos para cables eléctricos situados bajo el tablero en la margen izquierda.

Deficiencias en el frente del estribo del viaducto sobre el embalse de Almendra en la CL-527 en Fermoselle. / Junta de Castilla y León

Principales deficiencias

La necesidad de esta intervención se detectó tras el informe de la inspección sistemática de puentes, recomendando su reparación para garantizar las condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad. Con esta inversión la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras viarias, esenciales para la seguridad, la cohesión territorial y el impulso de la actividad económica y social de Zamora y su conexión internacional con Portugal.

El informe detectó deficiencias estructurales en los estribos (fisuras, roturas de hormigón y marcas de humedad con presencia de musgo), pilas (descascarillado "muy puntual" del hormigón, armaduras corroídas y presencia de clavos sin cortar) y vanos. Con carácter general el pavimento del viaducto se encuentra "en buen estado", si bien se detectan fisuras en calzada coincidiendo con el paso de las juntas que presentan en las aceras evidentes muestras de corrosión.

El documento también certifica el buen estado de las aceras, con un ancho de 1 metro, si bien en algunos puntos a lo largo de todo el viaducto "puntualmente se aprecian grietas y roturas" pese a las reparaciones que se han efectuado a lo largo de los años.

En cuanto a los desagües se ha detectado un deterioro progresivo fruto de su diseño "junto a las vigas exteriores", lo que provoca que los "escurridos recorran la superficie de estas".

Detalles de corrosión en la barandillla del viaducto sobre el embalse de Almendra en Fermoselle. / Junta de Castilla y León

El viaducto cuenta con una barandilla metálica como único sistema de contención en el que se anotan "frecuentes puntos de corrosión" aunque "sin que se aprecie en general pérdida de material. Asimismo, presenta deformaciones en zonas de juntas o en las platinas inferiores".

Otras actuaciones en esta carretera

La carretera CL-527 tiene una extensión de 72 kilómetros y conecta la ciudad de Zamora con la frontera de Portugal, a través de Bermillo de Sayago y Fermoselle, por lo que se trata de una vía muy transitada. En el mes de septiembre la Junta de Castilla y León ha realizado tareas de conservación y mejora en la CL-527, concretamente en la travesía de Bermillo de Sayago entre los PK. 34+900 y el P.K. 37+000, destinadas al pavimento de la vía dentro de los contratos de conservación. Además, se han ampliado los trabajos mediante un contrato menor de 47.280,12 euros, dando continuidad a estas actuaciones entre el P.K. 32+000 al 34+800.

En 2026 está previsto que los equipos de conservación continúen la labor llevada a cabo a lo largo de 2025 con mejora del firme entre los P.K. 15+000 y el P.K. 32+000.

Y, por otro lado, se está redactando, por el Servicio Territorial de Movilidad y T.D. de Zamora, el proyecto Regularización superficial del firme de la carretera CL-527, entre Pereruela y Bermillo de Sayago del P.K. 15+350 al P.K 36+950, que transcurre por estas localidades y por Fadón.