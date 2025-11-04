Vecinos y agricultores de la comarca de Tábara, "hartos" de la fauna: "es una auténtica locura, accidentes a diario"

Ciervos, jabalíes y corzos cruzando la carretera N-631, metidos en los cultivos o buscando comida en los huertos de los pueblos. El escenario que describen agricultores, conductores y vecinos de la comarca de Tábara es de "auténtica locura" en palabras de José Manuel Ballesteros, de la asociación Defensa de la Tierra de Tábara.

"Hay accidentes todos los días y alguna vez más de uno" certifica Pedro Vara, de Tábara, que ha vivido recientemente en casa un episodio. A su hijo se le cruzó un ciervo a la entrada de Pozuelo y el coche ha sido declarado "siniestro total". "Viene todos los días de Zamora, sabe perfectamente lo que hay y va con cuidado, pero aun así no pudo esquivarlo". Para el tabarés la solución pasa "por el vallado de todo el tramo", desde Perilla hasta Otero de Bodas, "que no es tanta distancia frente a los miles de kilómetros vallados en las autovías y seguro que no son tan peligrosas como esta carretera".

Tampoco convence en la zona la habilitación de tramos con reducción de velocidad o quitamiedos y sistemas de señalización "solo" en algunos tramos porque "los animales cruzan por donde pueden; van en busca de comida y no hay quien los pare". Ni se ha apreciado eficacia en la autorización de caza de un número de ejemplares de ciervas dentro de las medidas aprobadas por la declaración de emergencia cinegética en trece municipios de la zona. "Es tal la invasión de la fauna salvaje que esto se ha desmadrado" opina Jesús Ángel Tomás, alcalde de Pozuelo de Tábara. "El problema se les ha ido de las manos, hay golpes golpes a diario, de día y de noche".

Un corzo atropellado en un accidente en Tábara el 25 de octubre. | M. A.

A Miguel Ángel, residente en Madrid, pasaba el fin de semana en el pueblo cuando se le cruzaron dos corzos a las 11.45 horas del sábado, 25 de octubre. Volvía a Pozuelo después de comprar fruta en el mercadillo de Tábara y a la salida, pasada la gasolinera, aparecieron los dos ungulados. "Iba despacio porque ya se lo que hay, pero no me he librado".

Para su sorpresa, la Guardia Civil ni siquiera apareció. "Deben estar hasta el gorro de estos golpes. Me tocó hacer la denuncia en diferido porque cuando les llamé me preguntaron si estaba bien, si entorpecía la circulación y como no pasó nada de eso y ellos estaban muy lejos, me dijeron que no se desplazaban". Y así se quedó, compuesto y sin coche, hasta que el taller repare los daños. "Que esa es otra, están los talleres como para una prisa".

Sucesión de atropellos

José Manuel Ballesteros pudo presenciar cuatro accidentes en el transcurso de 24 horas, del 26 al 27 de octubre. "En diez minutos dos; a la altura de La Folguera (Tábara) se cruzaron once jabalíes y el coche mató a dos. Y en la recta de Pozuelo de Tábara un vecino de Ferreras mató a una cierva que se cruzó. Pero es que el día anterior en frente de mi nave (Tábara) hubo otro accidente con tres coches implicados porque se cruzó un ciervo. Y en el mismo sitio el día antes estaba echando el abono y otro golpe de unos chicos de Toro con otro ciervo. Esto es imposible, completamente insoportable; exigimos que de una vez se tomen medidas de control efectivas".

Un ciervo en la via en las inmediaciones de Moreruela de Tábara. | J. R.

Este miembro de la asociación Defensa de la Tierra de Tábara recuerda la reunión con el consejero de Medio Ambiente, el pasado mes de junio, que terminó con la declaración de emergencia cinegética ante la concentración puntual de ungulados silvestres, fundamentalmente ciervo en el sureste de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra. Situación que se relacionó con la desaparición de la cubierta arbórea como consecuencia de los grandes incendios del verano de 2022. "No ha servido de nada. Se pasan la pelota unos a otros y aquí no se ve solución" .

Más allá del peligro evidente que supone la abundancia de fauna salvaje para el tráfico, las quejas llegan también del sector agrario, que habla de "importantes daños" en los cultivos, derivados de las altas concentraciones de ciervos y jabalíes, tanto por la alimentación como por los destrozos que han producido sus encames. "Todos los días estamos reparando vallados, los ciervos tienen las cercas machacadas" se queja Jesús Ángel Tomás. "Es una plaga, los tenemos cada vez más cerca de la nave y empiezan a meterse en los pueblos" advierte José Ramos, quien apunta a la amenaza que supone la fauna salvaje para el ganado estabulado por el riesgo de transmisión de enfermedades.

Maizales

La recolección del maíz está confirmando los temores de los agricultores de pueblos de Tábara, que ya venían denunciando los daños, sobre todo del jabalí. "Es una vergüenza, en parcelas de una hectárea te encuentras media trillada" apunta Secundino Fernández, de Santa Eulalia de Tábara. Desde la cosechadora este agricultor percibe el alcance de los destrozos en los maizales. "No estamos para mantener a la fauna" se queja el cultivador tabarés después de años "soportando una situación insostenible porque cada vez hay más bichos, las administraciones no se hacen cargo y a nosotros nos aprietan cada vez más".

Aseguran en los pueblos de la zona que "cada ves se ven manadas más grandes, la gente está muy mosqueada, la Guardia Civil anda un día sí y otro también atendiendo los accidentes que provoca la fauna salvaje; ya no estás tranquilo ni con un triste melonar porque arrasan con todo. ¿A dónde vamos a llegar?" se pregunta José Manuel Ballesteros.