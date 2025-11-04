Municipios de "La Raya" zamorana recuperan antiguos caminos rurales de tierra

La comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, con 102 núcleos de población, está afrontado a lo largo de los últimos meses del año la adecuación y mejora de muchos de sus antiguos caminos rurales de tierra a los que el descenso y en muchos casos desaparición de la actividad agrícola y ganadera ha condenado al ostracismo y al olvido las vías pecuarias.

La ambiciosa actuación, más que necesaria y muy agradecida por todos los vecinos, está siendo ejecutada por los 31 ayuntamientos a través de las tres mancomunidades que prestan sus servicios en la zona: Tierras de Aliste, Tierra de Tábara y Tierra del Pan.

Los caminos de "herradura" (caballerías y caminantes) y de "rodera" (carros) han cumplido durante siglos su cometido para vertebrar los territorios de cada pueblo incluso cuando facilitaban el tránsito de los carros agrícolas tirados por vacas, bueyes, mulas y burras.

La época de mayor tránsito coincidía con el verano transportando los "carraciles" de manojos de centeno, trigo y cebaba, desde la "facera" hasta la era, donde los trillos de Cantalejo (Segovia) trillaban el cereal para separar la paja del trigo. Coincidiendo con el día de "Señor Santiago" (jornada de fiesta en que no se podía trabajar con los animales) los campesinos alistanos dedicaban la mañana al concejo para arreglar los caminos a prestación personal y la tarde para sortear los campos de trilla.

Dado que la siembra se hacía por el sistema de "año y vez", la "hoja" se sembraba y la "contrahoja" se dejaba de barbecho, los caminos al menos eran limpiados una vez cada dos años. La actuación principal se centraba en retirar los "rebollos" (piedras) que salían la pasar las ruedas que, aunque eran de madera para su contacto con la tierra iban revestidas con un aro de hierro.

Al dejar de pasar agricultores y ganaderos los caminos se han ido viendo invadidos por la maleza y arrollados por el agua de las lluvias en muchos casos hasta quedar intransitables. Un problema del que solo se han visto libres los pocos pueblos que cuentan con concentración parcelaria.

Reparación de un antiguo camino rural de tierra. / Ch. S.

Una vez recibida las ayudas de la Diputación Provincial de Zamora las tres mancomunidades han contratado servicios de motoniveladoras o maquinas mixtas que están realizado un magnífico trabajo dejando los caminos con unas calzadas con su amplitud de origen y llanas que ya pueden utilizar los vecinos, para la actividad agroganadera las familias que aún se dedican a ello y por el resto para realizar su largos paseos de mañana y tarde sin tener que depender de las peligrosas carreteras donde circular por sus arcenes, donde los haya, no deja de ser un auténtico peligro.

Tierras de Aliste ya ha mejorado los caminos de los municipios de Figueruela, Trabazos, San Vitero, Alcañices, Gallegos del Río, Rábano, Viñas y Samir de los Caños, estando ahora en el de Fonfría.

La Diputación Provincial de Zamora, que preside el alistano Javier Faúndez Domínguez, atendió las reivindicaciones del medio rural y repartió un total de 678.000 euros que permitirán actuar a través de las quince mancomunidades zamoranas en un total de 237 municipios diferentes que a su vez integran a 452 núcleos de población.

La Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste, presidida por Jesús María Lorenzo Más, ha invertido un total de 90.000 euros, lo cual permitirá actuar en los 62 pueblos de los doce municipios integrados: Rabanales, Fonfría, Samir de los Caños, Alcañices, Gallegos del Río, San Vicente de la Cabeza, Mahíde, San Vitero, Trabazos, Rábano, Viñas y Figueruela de Arriba.

En el caso de Tierra de Tábara, presidida por Roberto Fuentes Gervás, el gasto ha ascendido a 51.000 euros, destinados a las mejoras viarias en 34 pueblos de 17 municipios, tabareses y albarinos en su mayoría, más Riofrío en Aliste y Ferreras de Arriba y Otero de Bodas en La Carballeda.

La Mancomunidad de Servicios Tierra del Pan, que preside el alcalde de Muela Luis Alberto Miguel Alonso, ha actuado en 18 núcleos de población de los 11 ayuntamientos que integra y un territorio que incluye también municipios de Aliste y Alba (Pino del Oro, Villalcampo y Videmala de Alba) con una inversión económica de 27.000 euros.

A nivel provincial fue la agrupación de municipios de Sanabria-La Carballeda la que más dinero recibió, 106.500 euros para 71 pueblos de 17 municipios, repartiéndose el resto de las ayudas entre Alta Sanabria con 22.500 euros (4 municipios con 15 pueblos), La Guareña (15 con 16), Norte Duero (22 con 22), Orbigo-Eria (13 con 16), Sayagua (22 con 57), Tierra de Campos (16 con 16), Tierra de Campos-Lampreana(24 con 27), Tierra del Vino (25 con 30), Valle del Esla ( (7 con 10) , Valle del Tera (18 con 41) y Valverde (14 ayuntamientos con 19 pueblos).