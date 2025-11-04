¿Qué es el "helimulching"? Así se evitará el arrastre de cenizas en las cuencas del Tera y Forcadura

La Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero efectuarán a partir del próximo lunes, 10 de noviembre, un tratamiento para prevenir la erosión del terreno afectado en el incendio de Porto y el arrastre de más cenizas que ya han provocado problemas de potabilidad en el agua de Vigo de Sanabria.

La innovadora técnica, denominada "helimulching", consiste en arrojar paja sobre terrenos quemados y que en Galicia lleva usándose desde hace más de una década. Durante los vuelos, los helicópteros arrojan una importante cantidad de paja de trigo (hasta 900 kilos) sobre las áreas más afectadas para crear una cubierta protectora previo a la llegada de nuevas lluvias.

En el caso de Sanabria, los helicópteros planearán durante 20 días sobre las cuencas más altas del Tera y el Forcadura para arrojar "de manera controlada y lo más precisa posible" ese 'mulch' (acolchado). Un sistema complejo, en palabras del delegado territorial de la Junta en Zamora Fernando Prada, y que requiere de la minuciosa carga de los materiales, las autorizaciones de vuelo correspondientes y "sobre todo de precisión". De esta manera se prevé alcanzar las zonas más escarpadas y de difícil acceso.

Investigaciones recientes apuntan a esta técnica aérea como la más eficaz a la hora de reducir las pérdidas de suelo por erosión abarcando a la vez extensas superficies en relativamente poco tiempo.

Turbidez en el agua de Vigo

Esta técnica se aplicará en un momento en el que se han detectado anomalías en el agua de Porto y Vigo de Sanabria, este último por turbidez asociada a la presencia de cenizas.

El agua en Porto vuelve a ser potable desde el pasado viernes, ya con el visto bueno del servicio farmacéutico que ha descartado incidencia alguna por cenizas derivadas de los incendios. Con todo, se recomendará efectuar una "limpieza exhaustiva" del depósito de agua.

En cuanto a la situación en Vigo de Sanabria, las muestras tomadas por el Servicio Territorial de Sanidad confirmaba la presencia de turbidez de un agua no apta para el consumo. Las analíticas se repitieron también en San Martín de Castañeda, Ribadelago Nuevo y Viejo y Galende así como en el propio Lago de Sanabria no detectándose anomalías. Con todo, la Junta procederán a la instalación de nuevos filtros junto a arena y piedra para asegurar un mayor filtrado.