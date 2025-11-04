La Feria de los Santos de Fuentesaúco, un mercado donde cabe todo

La Feria de los Santos de Fuentesaúco se afianza cada año como exponente de la exaltación de los productos de la tierra. Tras estela del garbanzo con sus múltiples interpretaciones culinarias, viaja el queso como gran embajador de Zamora y el no menos emblemático ajo de La Guareña, que busca espacio con su recién estrenada Marca de Garantía. Todo cabe en una feria popular y con historia.

La Plaza Mayor de Fuentesaúco recuperaba ayer el esplendor de las antiguas ferias, aquellas que reunían en la villa a agricultores y ganaderos para cerrar tratos y vender los productos de sus cosechas. La villa saucana goza del privilegio real otorgado por el rey Carlos III a principios del siglo XVIII, para celebrar anualmente la Feria de los Santos, hoy adaptada a los nuevos tiempos, reinventada como un escaparate donde igual caben manualidades que iniciativas solidarias, elaboraciones artesanales y desde luego productos de la tierra distintivos de La Guareña.

El garbanzo de Fuentesaúco, con su tradicional concurso de cocina, volvió a demostrar su versatilidad en los fogones y la maestría de sus cocineras. De las ocho propuestas presentadas este año, el jurado otorgó el primer premio a los garbanzos con carrilleras presentados por Lucía Zamorano; el segundo fue para los churros elaborados con harina de garbanzos por las veteranas Loli Ramos y Toñi Fonseca, bautizados como "pa pringar"; y el tercero para Nieves del Río con su "tanto monta monta tanto, bacalao como garbanzos". Las ganadoras recibieron los premios en vales otorgados por el Ayuntamiento para comprar en comercios locales.

GALERÍA | Feria de los Santos de Fuentesaúco / Alba Prieto

"Ha sido complicado elegir" apuntaban los miembros del jurado –representantes de la IGP Garbanzo de Fuentesaúco, Coral Saucana, Asociación de Mujeres y Asociación La Reguera– encargados de catar también los macarrones con salsa de garbanzos que presentó María José Martín; "garbanlletas de Manuel García, "bizcogarbanzos" de María Antonia Juanes, garbanzos "en-latados" de Toñi Fonseca y Loli Ramos, y los garbanzos con boletus de Paloma Martín.

Sin restar protagonismo a la emblemática legumbre que ha situado a Fuentesaúco en el mapa, en la Feria de los Santos también tienen cabida productos tan zamoranos como el queso y el ajo. El primero de la mano de la asociación Ruta Europea del Queso que tiene en Fuentesaúco a uno de sus socios y como tal acuden a los eventos que promocionan la cultura y el turismo quesero.

La Feria de los Santos es así un mercado singular para quesos de cabra llegados de Galicia o los del País Vasco con su Idiazábal, Extremadura con su Torta del Casar o la IGP Queso Castellano llegada de Serrada (Valladolid), con la quesería local La Antigua como anfitriona. "El queso zamorano es toda una joya que tiene un papel importantísimo en lo que se refiere a queso de oveja" destacaba Javier Sánchez, de la Ruta Europea del Queso, para quien la Feria de los Santos puede ser el "germen de una feria del queso en Fuentesaúco, ¿por qué no?".

Alba Sánchez en su puesto de piedras pintadas / Alba Prieto

Un escaparate culinario al que se ha subido por primera vez la Marca de Garantía Ajo Zamorano. "Estamos aquí para que el consumidor sepa que el ajo de Zamora ya tiene su reconocimiento y todas las garantías de un gran producto, y para que los cultivadores de ajo de la comarca se sumen a la marca" explicaba el presidente de Ramón Romo desde el stand que este año se estrenaba en la Feria de los Santos.

Actualmente hay alrededor de un centenar de productores de ajo en la provincia de Zamora, principalmente en La Guareña, con 250 hectáreas sembradas y una producción anual en torno a las 2.700 toneladas. La Marca de Garantía Ajo Zamora empieza a dar sus primeros pasos con cinco cultivadores, aunque en la Feria de San Pedro solo han podido etiquetar dos, que son lo que cumplían los requisitos que exige la marca de calidad. Pero hay todo un camino por delante y la aspiración es que "se sumen muchos cultivadores porque eso dará fuerza a nuestro producto" argumenta Ramón Romo.

Si algo distingue a esta Feria de los Santos recuperada hace unos años y que se celebra el martes posterior a la fiesta de los Santos es la flexibilidad para acoger a todos tipo de productores y propuestas.

Este año alrededor de 40 puestos con presencia de emprendedores y artesanos locales, pequeñas iniciativas tras las cuales laten hermosas historias. Como la de Alba Sánchez Hernández, una joven saucana que ha encontrado en las piedras pintadas la terapia para afrontar la recuperación de su enfermedad. "Se le da bien la pintura y tenemos muchas piedras en el jardín. Un día le dije, Alba por qué no te animas y tras una piedra vino la otra" cuenta Sacra, la madre de Alba, mientras en el puesto curiosean personas elogiando la pequeña obra de arte.

Los Santos, la feria donde todo cabe

Cerca Paula Rodríguez y su madre Paula Fortes presentan su proyecto "hecho a mano" con labores de ganchillo en las que ocupan los ratos de ocio, donde igual encuentras unos pendientes que monederos o bolsos. O la no menos original propuesta de cerámica artesanal llegada de Salamanca, creada por una madre enfermera y sus dos hijas (enfermera y pedagoga) que hicieron de una simple afición un proyecto con un taller donde crean piezas que han presentado en Fuentesaúco.

La Plaza Mayor de la villa como un pequeño universo donde también hay espacio para la Asociación de Mujeres, la Coral Saucana o la cofradía de Sana Águeda.

El AMPA Valle del Guareña vendiendo pequeñas plantas y objetos realizados por las madres para recaudar fondos y apoyar al colegio con juegos o excursiones. También se presenta el Centro Menesiano con su labor social en Fuentesaúco hace siete años.

Y los productores locales con sus ajos, pimientos o legumbres. Miel, setas, anchoas del Cantábrico, los siempre fieles queseros de Cuelgamures, pan, repostería.

Además de comprar productos, la Feria de los Santos de Fuentesaúco se consolida como un punto de encuentro y acogida para todos los vecinos de pueblos de La Guareña que podrán reencntrarse en la Tornaferia del próximo martes, 11 de noviembre.