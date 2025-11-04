Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Están echando a los agricultores": las Opas pedirán responsabilidades si la Junta no actúa frente a la fauna

Denuncian la falta de controles por parte de la Junta de lo que denuncian, ya "es una auténtica plaga", y advierte de medidas legales incluso penales

Advierten que el tramo de la Nacional 631 cerca de Tábara concentra entre 1 y 2 accidentes diarios por presencia de fauna salvaje

Tres ciervas cerca de la carretera N-631, por la comarca de Tábara. | ARACELI SAAVEDRA

Tres ciervas cerca de la carretera N-631, por la comarca de Tábara. | ARACELI SAAVEDRA

Estefanía Vega

Las organizaciones profesionales agrarias instan a tomar medidas urgentes ante la "plaga" de la fauna salvaje que está "echando a los agricultores" y provocando una media de dos accidentes diarios concentrados en un pequeño tramo de la Nacional 631 en la comarca de Tábara. Razón por la que, advierten, pedirán responsabilidades legales, incluso penales, a la Junta en caso de siniestro ante la falta de controles poblacionales efectivos.

Así lo han precisado Aurelio González, secretario general de UPA, y Antonio Medina, presidente de Asaja Zamora tras calificar la situación de "insoportable". La superpoblación de ciervos y jabalís está ocasionando graves daños y pérdidas en las cosechas de la comarca de Tábara. Una presencia que está a su vez detrás de buena parte de los accidentes viales registrados en un tramo de 15 kilómetros al paso de la Nacional 631. Al día se registran hasta dos accidentes relacionados con la invasión de la fauna en la calzada.

Momentos antes de la celebración del Consejo Agrario Provincial, el secretario general de UPA Zamora denunciaba la falta de control poblacional por parte de la Junta de Castilla y León dentro de la Reserva de Caza de La Culebra tras advertir que "el día que haya un accidente más grave se le va a pedir responsabilidades legales y penales" por "no hacer lo que tenían que haber hecho". Hasta el momento, los únicos controles efectuados en la zona parten de los propios cotos, pese a las "trabas" por parte de la sección de Medio Ambiente de Zamora, añadía González.

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, y las Opas durante el Consejo Agrario Provincial.

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, y las Opas durante el Consejo Agrario Provincial. / Víctor Garrido / Victor Garrido

"Se nos está yendo completamente de las manos". Medina asegura que el mapeo realizado en el conjunto de la provincia de Zamora constata un aumento generalizado de conejos y advierte que si no se toman medidas inmediatas la situación "se va a desmadrar" porque "ya hay una auténtica plaga".

Aseguran que "cada año vamos teniendo más daños de todas las especies", lo que se suma a los desplazamientos de fauna ante la falta de alimento en las zonas afectadas por los incendios y que están ocasionando "bastantes pérdidas" en cultivos , sobre todo en regadío. En este sentido, insiste Medina en la necesidad de actuar con premura porque "al paso que vamos la fauna nos acaba echando del campo" mientras "cada vez ellos están más protegidos", lamenta.

