Chaguaceda, el 'pueblo fantasma' sanabrés que arrasa en TikTok: "Me lo apunto"

¿Quién no ha oído nunca hablar de los pueblos fantasma? Y no, no solamente se usa como término para aquellos lugares que ahora se encuentran deshabitados, como podría ser el Salto de Castro y sus constantes compra-ventas. Se trata, también, de una forma de llamar a aquellos parajes donde ya no vive nadie y donde lo paranormal ha campado en alguna ocasión a sus anchas. Así, al menos, lo atestigua 'Rafa en ruta', creador de contenido que se ha ido haciendo un hueco en el 'feed' de TikTok de los zamoranos gracias a su divulgación sobre distintos encantos y tesoros escondidos de la provincia.

Tal y como él mismo explica al comienzo de su vídeo, un pueblo fantasma "no es solamente un despoblado, sino un despoblado con una historia un poco turbia o macabra detrás". Y así es como se traslada en esta ocasión hasta Chaguaceda, una de esas localidades abandonadas de Zamora, en este caso en la comarca de Sanabria. Tomando como fuentes libros sobre la despoblación en la provincia, 'Rafa en ruta' relata que "Chaguaceda era un cruce de caminos" en el que abundaba el transporte de víveres y ganado, lo que provocó que "la gente del pueblo se volviera muy egoísta y muy codiciosa".

Como castigo divino a su avaricia, "hasta Chaguaceda llegó una epidemia y, aunque fueron a la iglesia a pedirle a San Pelayo, nada surtía efecto" para acabar con este mal que hacía estragos en la población de este pequeño municipio. Según cuentan las leyendas de la zona, "hubo un vecino que no estaba en el pueblo cuando ocurrió la epidemia", lo que hizo que el amable Chambón -como se le conocía- se quedase como habitante junto a San Pelayo tras forjar una bonita amistad. Una relación que, como explica el autor del vídeo, "dura hasta hoy en día" y que deja muestras de su existencia con voces entre ambos que se escuchan al pasear por sus calles.

Rafa en ruta

El autor del vídeo, 'Rafa en ruta', es uno de los creadores de contenido más conocidos de Zamora en TikTok. En su cuenta se pueden ver vídeos de sus viajes por la provincia, enseñando los entresijos de algunas poblaciones muchas veces olvidadas. Esto le ha valido para tener más de 3.000 seguidores en esta red social y un número de visualizaciones mucho más alto en cada una de sus publicaciones, como los 22.000 en el caso de la historia de Chaguaceda. Las sugerencias para seguir desempolvando la historia de Zamora no se hacen esperar en sus comentarios, así que... ¿Cuál será su siguiente destino?