Sanabria-La Carballeda
De Cataluña a la Culebra
De Barcelona a Villanueva de Valrojo, 850 kilómetros, esa es la distancia que ha recorrido Juan Chamorro y su familia, Julia Vicente y su hijo Víctor Vicente, para trasladar su empresa de impresión y emprender en la Sierra de la Culebra
El proyecto familiar culminaba con la inauguración de las instalaciones, arropada por los vecinos de Villanueva.
Poner en marcha la empresa familiar ha supuesto una inversión de 120.000 euros, con la construcción del estudio, taller de impresión y almacén.
De venir todos los veranos a Villanueva a plantearse "un cambio de vida" fue la decisión que tomaron entre los tres, hace un año, con especial atención a la opinión de Víctor, el joven de 17 años. "Solicitamos una ayuda y como teníamos aquí local y maquinaria, de un pueblo de Barcelona, Castell de Bisbal, aquí". De un polígono industrial a uno de los pueblos más activos de la Sierra de la Culebra. Calidad de vida y sobre todo "ganamos en tranquilidad" reconoce Juan. De la rotulación de vehículos, una de sus especialidades, "sale otro tipo de rotulación, como carteles de tiendas".
Poner en marcha el negocio tiene sus retos. "De tener los clientes en un radio de 5 kilómetros pasamos a ampliar a un radio de 30 kilómetros". Juan se centra en el diseño y la rotulación, mientras que Julia se centra en la impresión textil. El cambio de ubicación ha supuesto también la renovación de gran parte de la maquinaria y traer la tecnología más puntera.
Chamorro cuenta como anécdota que "tenemos un plotter de impresión que es el único que hay en España, que ni los técnicos sabían cómo funcionaba". Han aprovechado para adquirir una fresadora y hacer impresiones en madera, una ventana para ampliar el negocio en una zona rural.
Víctor es el anfitrión que muestra cómo se hacen los trabajos desde bordadoras para prendas textiles, hasta impresión en las camisetas, tazas, gorros o logotipos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
- Pavimentación de una calle en un pueblo de Zamora sin instalar el saneamiento: varios vecinos 'sin servicio básico
- Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
- Multa de la Confederación Hidrográfica del Duero a un pueblo de Zamora: Las denuncias y los hechos
- La Guardia Civil detiene a 12 personas en varios municipios de Zamora por hurtos, robos y una requisitoria judicial