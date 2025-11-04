De Cataluña a la Culebra

Poner en marcha la empresa familiar ha supuesto una inversión de 120.000 euros, con la construcción del estudio, taller de impresión y almacén.

De venir todos los veranos a Villanueva a plantearse "un cambio de vida" fue la decisión que tomaron entre los tres, hace un año, con especial atención a la opinión de Víctor, el joven de 17 años. "Solicitamos una ayuda y como teníamos aquí local y maquinaria, de un pueblo de Barcelona, Castell de Bisbal, aquí". De un polígono industrial a uno de los pueblos más activos de la Sierra de la Culebra. Calidad de vida y sobre todo "ganamos en tranquilidad" reconoce Juan. De la rotulación de vehículos, una de sus especialidades, "sale otro tipo de rotulación, como carteles de tiendas".

Inauguración en Villanueva de Valrojo. | ARACELI SAAVEDRA

Poner en marcha el negocio tiene sus retos. "De tener los clientes en un radio de 5 kilómetros pasamos a ampliar a un radio de 30 kilómetros". Juan se centra en el diseño y la rotulación, mientras que Julia se centra en la impresión textil. El cambio de ubicación ha supuesto también la renovación de gran parte de la maquinaria y traer la tecnología más puntera.

Chamorro cuenta como anécdota que "tenemos un plotter de impresión que es el único que hay en España, que ni los técnicos sabían cómo funcionaba". Han aprovechado para adquirir una fresadora y hacer impresiones en madera, una ventana para ampliar el negocio en una zona rural.

Víctor junto a una de las máquinas. | ARACELI SAAVEDRA

Víctor es el anfitrión que muestra cómo se hacen los trabajos desde bordadoras para prendas textiles, hasta impresión en las camisetas, tazas, gorros o logotipos.