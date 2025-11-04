Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bachata para animal el alma de los jóvenes en Moraleja del Vino

La sala Justa Freire acogerá la actividad el sábado 8 de noviembre por un precio de 3 euros

Junta Directiva de Azayca con Laura Huertos (segunda por la izquierda); la concejala de Moraleja del Vino Rebeca Martínez y el monitor de baile David Gallego.

Junta Directiva de Azayca con Laura Huertos (segunda por la izquierda); la concejala de Moraleja del Vino Rebeca Martínez y el monitor de baile David Gallego. / Víctor Garrido

E. Vega

Bachata para atraer a los más jóvenes e incorporarlos a una oferta de ocio saludable. Con este objetivo nace el taller de bachata, "algo más que una actividad solidaria", tal y como lo ha definido la presidenta de la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca), Pilar de la Higuera. La actividad se desarrollará el próximo sábado, 8 de noviembre, por un precio de 3 euros en la sala Justa Freire de Moraleja del Vino. Los bailarines David Gallego y Natalia serán los encargados de dirigir esta clase.

Se trata de un taller gestado de la empatía profesional de la concejala moralejana de Educación y Cultura, Rebeca Martínez, con los pacientes oncológicos a los que muestra su "compromiso" con una "dedicación y cariño entrañables" durante sus jornadas como técnico superior sanitario en radioterapia.

Una actividad, precisa de la Higuera, que es interesante también para la población en general al influir directamente en el estado de ánimo y que se convierte en "redonda" al ir dirigida a los pueblos que suponen una de las máximas preocupaciones para Azayca.

El taller está ideado para todos los niveles "incluso para quien no haya bailado nunca" con el objetivo de pasárselo bien porque "con el baile todo es más relajado y se sobrelleva mejor", incidió David Gallego.

Por su parte, la técnico de comunicación de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, incidió en la importancia de que estas actividades tengan cabida en el mundo rural al que se dirige especialmente Azayca con servicios como el transporte social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
  2. El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
  3. La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
  4. Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
  5. Pavimentación de una calle en un pueblo de Zamora sin instalar el saneamiento: varios vecinos 'sin servicio básico
  6. Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
  7. Multa de la Confederación Hidrográfica del Duero a un pueblo de Zamora: Las denuncias y los hechos
  8. La Guardia Civil detiene a 12 personas en varios municipios de Zamora por hurtos, robos y una requisitoria judicial

La Feria de los Santos de Fuentesaúco, un mercado donde cabe todo

La Feria de los Santos de Fuentesaúco, un mercado donde cabe todo

Chaguaceda, el 'pueblo fantasma' sanabrés que arrasa en TikTok: "Me lo apunto"

Chaguaceda, el 'pueblo fantasma' sanabrés que arrasa en TikTok: "Me lo apunto"

Bachata para animal el alma de los jóvenes en Moraleja del Vino

Bachata para animal el alma de los jóvenes en Moraleja del Vino

El comisario europeo de Agricultura tiende la mano a los eurodiputados que se oponen al recorte de la PAC: "Estamos empezando a negociar"

El comisario europeo de Agricultura tiende la mano a los eurodiputados que se oponen al recorte de la PAC: "Estamos empezando a negociar"

Las Opas pedirán responsabilidades si la Junta no actúa frente a la fauna

Las Opas pedirán responsabilidades si la Junta no actúa frente a la fauna

El viaducto sobre el embalse de Almendra estrenará nuevo pretil

El viaducto sobre el embalse de Almendra estrenará nuevo pretil

Este es el sistema para no quedarte sin plaza en el autobús Zamora-Salamanca: así se reservan

Este es el sistema para no quedarte sin plaza en el autobús Zamora-Salamanca: así se reservan

Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?

Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
Tracking Pixel Contents