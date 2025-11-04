Bachata para animal el alma de los jóvenes en Moraleja del Vino
La sala Justa Freire acogerá la actividad el sábado 8 de noviembre por un precio de 3 euros
E. Vega
Bachata para atraer a los más jóvenes e incorporarlos a una oferta de ocio saludable. Con este objetivo nace el taller de bachata, "algo más que una actividad solidaria", tal y como lo ha definido la presidenta de la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca), Pilar de la Higuera. La actividad se desarrollará el próximo sábado, 8 de noviembre, por un precio de 3 euros en la sala Justa Freire de Moraleja del Vino. Los bailarines David Gallego y Natalia serán los encargados de dirigir esta clase.
Se trata de un taller gestado de la empatía profesional de la concejala moralejana de Educación y Cultura, Rebeca Martínez, con los pacientes oncológicos a los que muestra su "compromiso" con una "dedicación y cariño entrañables" durante sus jornadas como técnico superior sanitario en radioterapia.
Una actividad, precisa de la Higuera, que es interesante también para la población en general al influir directamente en el estado de ánimo y que se convierte en "redonda" al ir dirigida a los pueblos que suponen una de las máximas preocupaciones para Azayca.
El taller está ideado para todos los niveles "incluso para quien no haya bailado nunca" con el objetivo de pasárselo bien porque "con el baile todo es más relajado y se sobrelleva mejor", incidió David Gallego.
Por su parte, la técnico de comunicación de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, incidió en la importancia de que estas actividades tengan cabida en el mundo rural al que se dirige especialmente Azayca con servicios como el transporte social.
