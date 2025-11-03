Zamoranos en procesión por Roma cumplen el Jubileo de la Esperanza

La comunidad de peregrinos, -liderada por Ángel Carretero Martín (Arcipreste de Aliste y Alba) y José Alberto Sutil Lorenzo (párroco de la Unidad d Acción Pastoral de Valer (Bercianos, Domez, Puercas, Flores, Gallegos del Río y Fradellos)-, peregrinó por las cuatro basílicas papales de Roma: Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros, San Pedro del Vaticano y San Juan de Letrán, acompañados por el sacerdote zamorano Florentino Pérez.

Entre los peregrinos una de las personas más ilustres de la comarca, Andrés Rodríguez Martín, que puso en marcha y durante décadas regentó el Mesón de la Encomienda, además de ser alcalde de Perilla de Castro y diputado provincial.

Con 81 años cumplió su sueño de visitar Roma y el Vaticano. Para los 45 peregrinos (43 feligreses, de ellos 35 mayores de 71 años de edad, y dos sacerdotes) ha sido un honor "estar aquí, en el corazón del cristianismo, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde hemos podido disfrutar de la universalidad de la Iglesia Católica. Ha sido una experiencia de fe, de comunión, de fraternidad, de renovación y de conversión también en este año jubilar de la esperanza. La gente humilde y sencilla de nuestras parroquias rurales emocionada y agradecida por el don de la fe, por tanta belleza y tanta comunión que hemos experimentado estos días".

Procesión por las calles de Roma camino del Vaticano. | CH. S.

Una peregrinación de cuatro días. La primera tarde en Italia la aprovecharon para una visita panorámica de tres horas por Roma de antes de hospedarse en Términi, en cuya estación celebraron la primera misa. La segunda jornada los peregrinos se desplazaron al Vaticano donde a las 9 de la mañana estaban en la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro para visitar la gruta de los papas. Al medio día celebraron su propia santa misa en la parroquia de Santa María Transportina. Ya por la tarde se acercaron a la Puerta Santa y a la Basílica de San Pablo Extramuros donde conocieron la tumba del apóstol y rezaron las vísperas. Tarde turística para conocer tres de los emblemas de Roma, el Coliseo, el Arco de Constantino y el Viacrucis de los Mártires.

Grupo de peregrinos de Arciprestazgo de Alba y Aliste durante la visita a Roma. | CH. S.

En la tercera jornada de peregrinación por la mañana, tras la oración, se visitó el área cercana de Términi y a Santa María la Mayor (Santa María de los Ángeles, Santa María de la Victoria y Santa Praxedes y Santa Pridenziana). Este día la misa fue en la basílica del Sagrado Corazón de Jesús (Salesianos), para continuar por el Pontificado Santuario de la Scala Sancta, para seguir por la Puerta Santa de San Juan de Letrán y visita a la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalem.

Por la tarde conocieron la Roma más barroca con visita a las plazas de España y Navona y a las basílicas de Santa Inés y San Luis de los Franceses, Fontana de Trevi y Panteón. Se cerraba la peregrinación con una misa y visita a Santa María la Mayor antes de regresar.

El Arciprestazgo de Aliste y Alba es el más grande de la Diócesis de Zamora al integrar en su seno a 84 parroquias que cuentan con 8.326 feligreses, atendidos por 9 sacerdotes en activo: Ángel Carretero Martín, José Alberto Sutil Lorenzo, Teo Nieto Vicente, Pablo Cisneros Cisneros, Agustín Crespo Casado, Marcelino Gutiérrez Pascual, Santiago Martín Cañizares, José Manuel Rubio Maldonado y Antonio Vela López.

Su área geográfica se corresponde con lo que antaño fueron las Vicarias de Aliste y Alba que desde el siglo XIII hasta 1888 pertenecieron al Arzobispado de Compostela. De los actuales párrocos solamente dos tienen raíces alistanas, Pablo Cisneros Cisneros que se natural de Grisuela y José Alberto Sutil Lorenzo de Fradellos. n