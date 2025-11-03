Mujeres rurales que hilan tradiciones en Sanabria

Las vecinas de Villanueva de la Sierra participaron este fin de semana del taller "Hilando Tradiciones", organizado por Cryosanabria con la colaboración de la empresa pública Tragsa, la Plataforma 102 y el Ayuntamiento de Pías. Finalmente el taller se pudo realizar después de ser aplazado por los incendios en el mes de agosto, cuando estaba previsto su desarrollo.

Virgina Anta, de la asociación La IAIA, se encargó de dirigir la parte teórica pero fundamentalmente la práctica para descubrir y rescatar la antigua tradición del trabajo de la lana. Casi una decena de participantes probaron su habilidad con las manos, puro arte manual y de memoria.

La memoria recupera los recuerdos de los últimos ganaderos de ovino, "mis hermanos" recuerda una de las mujeres, que mantuvieron el último rebaño. La lana "se vendía" pero sin mayores recuerdos. De madres y abuelas se aprendía este trabajo, aunque buena parte de la generación que participa los vieron "pero nunca lo aprendieron".

Lavar la lana, que suaviza la fibra animal, era lo normal, aunque hay lugares de España donde la lana no se lavaba, se menciona especialmente un pueblo de la Sierra de Granada. En pueblos donde había río o lavaderos sí se comenzaba con este proceso. La riqueza lingüística asoma en el taller. A la pregunta de cómo se llaman el proceso de espir (abrir la lana), la respuesta es "escarrapitar". En pocos kilómetros a la redonda, la diversidad de palabras es un bien inmaterial de esta tierra. El huso o el fuso comienza a bailar descolgándose entre las manos más hábiles.

El siguiente paso es cardar la lana. Dejarla suave y manejable para el siguiente paso, hilar. Noelia, la más joven participante, se lleva doble mérito: cardar la lana y llevar la fama. Cuentan que los novios más habilidosos regalaban una rueca a la novia, rueca que hacía a capricho y que tendría horas de uso en el serano o filandar.

El proyecto IAIA tiene como objetivo rescatar la cultura y los trabajos de la lana, su transmisión intergeneracional y recuperar el encuentro social a través de los filandares son los objetivos principales del proyecto. También revalorizar ya dar utilidad a la lana, como una histórica materia prima sostenible, en pueblos donde tuvo gran trascendencia en la confección de prendas, desde calcetines a mantas.