Un hombre herido mientras reparaba un tejado en Villardeciervos
Ha sido trasladado posteriormente en el helicóptero sanitario al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
I. G.
Un hombre de 59 años ha resultado herido tras caerse parte de un tejado en su casa de Villardeciervos. Como ha confirmado el centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León, el herido estaba realizando alguna reparación en el tejado de su casa cuando parte del mismo se ha venido abajo y ha caído dentro de la vivienda unifamiliar.
La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso del incidente a los bomberos de Rionegro del Puente, a Guardia Civil (Cos) de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia soporte vital básico (SVB), al personal médico del Centro de Salud de Carballeda y un Helicóptero sanitario medicalizado (HEMS).
En el lugar, el personal de Sacyl atiende a un varón de 59 años que es trasladado posteriormente en el helicóptero sanitario al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- Cazadores de Zamora denuncian numerosos robos y ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano
- Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
- El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
- Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
- Pavimentación de una calle en un pueblo de Zamora sin instalar el saneamiento: varios vecinos 'sin servicio básico
- El 'paraíso' de longevidad está en Zamora: tres de los 111 vecinos de este pueblo son centenarios
- Multa de la Confederación Hidrográfica del Duero a un pueblo de Zamora: Las denuncias y los hechos