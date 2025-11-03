Un hombre herido mientras reparaba un tejado en Villardeciervos

Un hombre de 59 años ha resultado herido tras caerse parte de un tejado en su casa de Villardeciervos. Como ha confirmado el centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León, el herido estaba realizando alguna reparación en el tejado de su casa cuando parte del mismo se ha venido abajo y ha caído dentro de la vivienda unifamiliar.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso del incidente a los bomberos de Rionegro del Puente, a Guardia Civil (Cos) de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia soporte vital básico (SVB), al personal médico del Centro de Salud de Carballeda y un Helicóptero sanitario medicalizado (HEMS).

En el lugar, el personal de Sacyl atiende a un varón de 59 años que es trasladado posteriormente en el helicóptero sanitario al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.