El CEIP de Carbajales de Alba estrena aula de 0 a 3 años

Aulas de futuro en la comarca de Tierra de Alba. El Colegio de Educación Infantil y Primaria 'Ignacio Sardá', ubicado en el municipio de Carbajales de Alba ha reorganizado sus espacios para acoger en sus instalaciones a los cinco nuevos escolares con los que el centro estrena la educación gratuita de 0 a 3 años.

Una intervención que ha requerido la reestructuración de espacios (gimnasio y biblioteca principalmente), así como el acondicionamiento del nuevo aula destinada al primer ciclo de Educación Infantil. Unas obras que han requerido una inversión por importe de superior a los 65.000 euros (54.330 destinado a la reorganización de espacios a los que se suman 11.000 de mobiliario) y que ha visitado este lunes el director general de Centros e Infraestructuras, José Miguel Sáez.

Acompañado por la directora provincial de Educación, Mª Teresa Pérez Martín, y el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, Sáez ha visitado los nuevos espacios adaptados a las necesidades de los infantes. Entre las obras, se incluye un baño adaptado con cristalera que permite a las dos técnicas de Infantil controlar la actividad de los bebés mientras realizan las labores de aseo y limpieza.

Además, se ha acometido la bajada de techos, la renovación de la carpintería, la instalación de nuevo suelo y pintura, así como la incorporación de radiadores, luminarias y equipamiento específico para esta etapa educativa. Asimismo, se ha realizado una inversión en equipamiento de 11.000 euros.

El CEIP de Carbajales de Alba estrena nueva aula infantil / Alba Prieto

Unas reformas que permiten dotar de una espacio tan necesario como "digno" en un centro dotado con servicios de "gran importancia para el mundo rural" como es el servicio de comedor o el transporte escolar.

En concreto, el nuevo aula se ha ubicado en el espacio que anteriormente ocupaba el gimnasio, mientras que este se ha trasladado a la antigua biblioteca. A su vez, se ha habilitado un nuevo espacio como zona flexible de aprendizaje, en el que se ha instalado una biblioteca renovada y actualizada, adaptada a las necesidades pedagógicas actuales.

Su condición de capital de la comarca permite al CEIP 'Ignacio Sardá' mantener un total de 24 escolares matriculados en un total de tres unidades educativas, cinco de ellos en la etapa de 0 a 3 años, tanto del municipio como de 12 localidades próximas. Así, los alumnos procedentes de Domez de Alba, Losacino, Vegalatrave, Losacio, Muga de Alba, Marquiz de Alba, Olmillos de Castro, Losilla, Santa Eufemia del Barco y Manzanal del Barco acuden a este centro gracias a una línea de autobús.

Un alumnado que, según las estimaciones, prevé mantenerse en los próximos años, algo nada fácil en el medio rural zamorano. La directora provincia de Educación confirmaba así la "previsión" de mantener las tres unidades educativas "en los próximos años" al suponer que la "entrada de nuevos alumnos será similar" a la tendencia actual.

29 obras para aula de Infantil

La actuación en el colegio de Carbajales de Alba se enmarca dentro del proyecto de adecuación de las instalaciones escolares orientadas a incrementar la eficiencia energética, reforzar la accesibilidad y la seguridad como a atender las necesidades de escolarización. Unas obras que incluyen las intervenciones necesarias en los centros públicos que ofrecen de forma gratuita atención educativa a niños de 0 a 3 años.

Durante el pasado verano, la Consejería de Educación dirigida por Rocío Lucas ha llevado a cabo 29 obras de mejora, reforma y sustitución en colegios de Castilla y León con el objetivo de adaptarse a las necesidades que requieren los bebés escolarizados. En el caso de la provincia de Zamora, las obras realizadas para la puesta a punto del actual curso escolar ascienden a 54 por cerca de un millón de euros.