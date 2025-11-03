Buscan a un ciudadano francés desaparecido en Zamora desde el 12 de octubre

Zamora está en alerta por la desaparición de un ciudadano francés de 43 años, llamado Perig B., que fue visto el 12 de octubre por última vez en el municipio de Morales del Vino. No se ha vuelto a saber de él desde entonces.

La información procede de la asociación SOSdesaparecidos, que publicaba hace unos días este aviso en su perfil de la red social X. Tal y como indican, este ciudadano francés no habla español y lo describen como un hombre de complexión normal, pelo canoso y ojos azules.

Según han asegurado las autoridades, Perig B. tenía previsto viajar a Salamanca cuando fue asistido por la Guardia Civil, pero el hombre decidió continuar por su cuenta, por lo que su desaparición se considera voluntaria, si bien no se descarta cualquier alternativa. Por ahora, se han organizado varias partidas de búsqueda, con resultado infructuoso.

SOSdesaparecidos informa que cualquier persona que tenga información sobre este ciudadano francés se ponga en contacto con los servicios de emergencias o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También pueden llamar al teléfono de SOSdesaparecidos, 868 286 726, o enviar un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.