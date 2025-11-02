El pueblo zamorano que "sobrevive" a su noche más terrorífica

Villaseco del Pan "sobrevivió" un año más a la noche más terrorífica del año. El concurso y posterior exposición de calabazas ya se ha convertido en toda una tradición en la localidad, y en esta ocasión fueron más de 30 los trabajos presentados entre los que el jurado tuvo que elegir a los mejores, y no resultó fácil porque había diseños de todo tipo y condición que fueron expuestos en dependencias municipales para el deleite de quienes se acercaron a vivir las celebraciones de Halloween.

Los vecinos de la localidad, y de otros municipios cercanos, disfrutaron de una iniciativa que tiene muy buena respuesta, aunque en tampoco faltó el "truco o trato" para los más pequeños de la casa: esqueletos, preciosas catrinas y divertidos fantasmas recorrieron algunas de las casas en busca de azucaradas recompensas.