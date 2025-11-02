Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Zamora

Terroríficas y muy trabajadas: Villaseco del Pan repite éxito con su concurso de calabazas de halloween

Paz Fernández

Ya es una tradición y cada año los participantes “se curran” más sus presentaciones para una cita ya ineludible. El concurso de calabazas de Villaseco del Pan por Halloween resultó todo un éxito con más de 30 trabajos entre los que el jurado tuvo que elegir a los mejores. Los vecinos de la localidad, y de otros municipios, disfrutaron de su noche más terrorífica donde tampoco faltó el “truco o trato” para los más pequeños de la casa.

Terroríficas pero muy trabajadas: Villaseco del Pan repite éxito con su concurso de calabazas de halloween

Cedidas

Ya es una tradición y cada año los participantes “se curran” más sus presentaciones para una cita ya ineludible. El concurso de calabazas de Villaseco del Pan por Halloween resultó todo un éxito con más de 30 trabajos entre los que el jurado tuvo que elegir a los mejores. Los vecinos de la localidad, y de otros municipios, disfrutaron de su noche más terrorífica donde tampoco faltó el “truco o trato” para los más pequeños de la casa.

