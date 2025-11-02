Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pueblo de Sanabria que recuerda a sus seres queridos con velas

La asociación cultural San Mamés recupera esta tradición en la que participaba todo el pueblo colocando luces en recuerdo de los fallecidos

GALERÍA | Velas en Galende en recuerdo de los difuntos / Araceli Saavedra

Las puertas y ventanas de Galende volvieron a iluminarse con velas para recordar a los familiares, en la conmemoración del Día de Todos los Santos. La asociación cultural San Mamés recuperó esta tradición en la que participaba todo el pueblo colocando luces en recuerdo de los fallecidos. Como en años anteriores, la asociación facilitó las velas a todos aquellos vecinos que quisieron participar.

En total se colocaron 400 velas que iluminaron todas las puertas y todo el pueblo, gesto “entrañable y hermoso” que traía a la memoria los recuerdos familiares. Aunque muchas casas están cerradas por estas fechas, hubo velas para esas puertas que en otoño ya no se abren. Este año las velas han sido de led por ese mal recuerdo de los incendios en la comarca.

