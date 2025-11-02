Un ganadero zamorano sufre dos ataques continuados del lobo a su rebaño: "Me toca ir a vigilar por la noche"

Quince ovejas perdidas en apenas cuarenta y ocho horas. Santos del Brio temía que el lobo volviera y así fue. Dos noches consecutivas, la del jueves y el viernes. El sábado ya no se fiaba y el ganadero sayagués estuvo en vela, del monte a casa, desconfiado de que su rebaño de ovejas castellanas pudiera sufrir un tercer ataque del lobo. "Han visto que la comida es buena y barata; es para temerlos" justifica el productor sobre el imprevisible comportamiento del depredador que anda rondando la zona.

Si en el primer ataque Santos del Brio perdió cinco ovejas matadas por el lobo, más otras cinco heridas que han tenido que ser sacrificadas por consejo veterinario, en el segundo ha sufrido otras cinco bajas y otras dos mordidas.

"Después del primer ataque, las cambié de sitio, a unos 500 metros, pero no ha servido de nada. Lo malo es que se haya acostumbrado y vuelva" explica temeroso este ganadero de raza castellana. Por eso, al menos durante los primeros días va a mantener la vigilancia, recorriendo los diez kilómetros desde su casa en Almeida hasta la finca en Escuadro de Sayago donde pastorea y duerme el rebaño de ovejas de campo.

"Estos animales no son para cerrarlos en una nave" explica Santos sobre la singularidad de una ganadería extensiva cada vez más amenazada. "Como no quiten parte de las manadas al final nos toca a nosotros quitar las ovejas porque así es imposible. Por mucho seguro que tengas, no hay nada que compense un golpe de estos porque te pagan las ovejas muertas –y dependiendo de la edad que tengan–, pero el ganado ya no es el mismo. Hay riesgos de abortos, las ovejas cogen miedo, se espantan" argumenta el ganadero sayagués.

Ovejas muertas recogidas en el remolque tras el segundo ataque en Escuadro de Sayago / Cedida

Los episodios se suceden en una comarca caracterizada por la producción extensiva como es Sayago con el pastoreo del ganado en el campo. Ha ocurrido en Moraleja de Sayago o en Fresnadillo, pero el sector tema nuevos ataques y reclama medidas.

Las organizaciones agrarias trasladaron hace meses a la Junta que estudie la "extracción de lobos" en la provincia para repoblar otras zonas a las que no se ha expandido la especie, con el objetivo de minimizar los daños que provoca en explotaciones ganaderas. Por su parte, las organizaciones ecologistas rechazan la desprotección del lobo como "grave retroceso" en defensa de la naturaleza.

Datos

Los últimos datos oficiales de la Junta apuntan que los ataques de ganado por daños de lobo en la Comunidad aumentaron un 47% respecto a 2021. El ovino representa el 42 % de las cabezas muertas, con especial incidencia en Zamora (663 animales) en 2024.

Mientras tanto, Santos se mantiene alerta ante la "indefensión" del rebaño, pese a contar con dos mastines que no pudieron evitar la embestida del lobo. "Tendré que ir a dar una vuelta de vez en cuando hasta ver si esto se tranquiliza".

Propuesta del PP

El PP ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados en la que avanza que promoverá la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), la realización de los controles poblacionales a través de la caza en los espacios naturales protegidos y la gestión adecuada de depredadores y especies exóticas invasoras.

A su vez, ha demandado al Gobierno que busque el estatus adecuado para que la tenencia responsable de animales empleados para la actividad cinegética sea conforme a los criterios de bienestar y compatibles con el desarrollo de la caza, "en coherencia con las peculiaridades de su labor y transmitiendo los verdaderos valores de la actividad cinegética".

Así lo ha hecho pocos días después de que Podemos y Alianza Verde registraran una Proposición de Ley en la que piden incluir a los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal y en una PNL por la que el PP insta a la Cámara Baja a reconocer el valor "estratégico" del sector de la caza como actividad sostenible del territorio y de quienes la practican, así como el "amplio" apoyo social que tiene el sector, que debe ser valorado como un instrumento de gestión "fundamental" para la conservación de la biodiversidad.

El texto, registrado para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, también pide al Gobierno que reconozca la caza realizada "de forma sostenible" como una actividad esencial y parte del acervo cultural arraigado en gran parte de la sociedad española. Reclama "el equilibrio y coexistencia con las necesidades y demandas del mundo urbano".