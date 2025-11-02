El esplendor del otoño en las Lagunas de Villafáfila: Aves de otros continentes visitan Zamora

El mes de octubre es uno de los más esperados por los observadores de aves a lo largo del ciclo anual. Es el momento álgido de uno de los dos picos migratorios que se producen a lo largo de los 365 días en los que el ser humano ha organizado su tiempo. El primero de ellos es el paso primaveral, o paso prenupcial –por producirse antes de los "nupcias" que desembocarán en la reproducción- y, el segundo, es el paso otoñal o postnupcial.

Este último es en el que nos encontramos inmersos en este momento y, en Zamora, trascurre entre los meses de agosto y noviembre, aproximadamente y según para qué especies de aves. Es, durante estos meses, cuando pueden observarse un mayor número de especies y de ejemplares, sobre todo después del verano. Por esto, en estas fechas los ornitólogos dedican mucho más tiempo a disfrutar de ellas y a registrar todo lo que sucede en sus salidas por el campo.

Sin duda, en estas semanas, nuestras zonas húmedas zamoranas –este año menos húmedas de lo que deberían a estas alturas del otoño- se convierten en el epicentro de esta gran migración, ya que estamos situados en medio de la ruta que millones de aves siguen desde el norte y centro de Europa hasta el sur de la península ibérica, norte de África y, muchas de ellas, hasta el sur del Sáhara y las costas del norte del golfo de Guinea.

Avefría sociable / Martín Rodríguez Arenaz

Miles de patos de varias especies y otros tantos limícolas, espátulas, grullas, garzas, cormoranes, milanos reales y decenas de miles de pequeños pajarillos como petirrojos, alondras y calandrias, currucas capirotadas, mosquiteros comunes, bisbitas, lavanderas, pinzones, jilgueros y pardillos, entre otros muchos, cruzarán nuestra provincia, o incluso se quedarán con nosotros, buscando mejores oportunidades de sustento que les ayuden a sobrevivir al invierno.

En Zamora recibimos aves procedentes de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Polonia, República Checa, Hungría, Suecia, Finlandia o Noruega, como así lo atestiguan la buena cantidad de aves marcadas con dispositivos de seguimiento variado, desde anillas en sus patas, hasta bandas alares y collares con códigos o dispositivos GPS, y que han sido controlados aquí por parte de los aficionados a su seguimiento.

Pero entre la cantidad enorme de aves y de especies comunes y regulares que utilizan nuestra provincia durante los pasos migratorios y la invernada –que aquí transcurre entre noviembre y marzo de manera general-, a veces se cuelan especies que provienen de lugares que quedan muy lejos de nosotros, tanto por su área de distribución reproductora como por sus rutas migratorias establecidas y sus lugares de invernada. Este octubre de 2025 que acaba de terminar pasará a la historia de la ornitología zamorana por haber sido la primera vez que se documenta en nuestro territorio a una especie llegada desde las estepas del centro de Asia, la avefría sociable (Vanellus gregarius).

Falaropo picogrueso / Alfonso Rodrigo

Esta ave pertenece a la misma familia que nuestra avefría europea, aquí conocida, por ejemplo, como "nevera" o "quinceta" entre otros nombres tradicionales; de la que nosotros recibimos miles de individuos cada invierno. La avefría sociable se reproduce, principalmente, en la mitad norte de Kazajistán y pasa sus inviernos en el noroeste de India, Pakistán y sureste de Afganistán, en Asia, mientras que otra parte de la población lo hace en zonas de Sudán, Sudán del Sur y Chad, en África. Con estos datos básicos ya podemos hacernos una idea de que estamos ante un registro completamente excepcional en nuestra región. Pero si además ponemos el foco en que se trata de una de las aves acuáticas más amenazadas del mundo, el peso del interés de nuestro registro se multiplica.

La pregunta está clara: ¿qué hace un ave que ha nacido en las estepas kazajas y que inverna en el subcontinente indio o en el centro oriental de África pasando unos días en las Lagunas de Villafáfila? Porque, como no podría ser de otra manera, esta observación se ha producido en nuestra joya de la corona de los lugares de interés para las aves de Zamora y en el que es uno de los mejores humedales del interior del país.

A las aves que aparecen fuera de su rango habitual se las conoce coloquialmente en el mundo de los pajareros como "rarezas" y atraen la atención de multitud de ornitólogos

A las aves que aparecen fuera de su rango habitual se las conoce coloquialmente en el mundo de los pajareros como "rarezas" y atraen la atención de multitud de ornitólogos. Los motivos por los que llegan hasta nosotros desde lugares tan lejanos pueden ser varios, desde problemas de orientación al partir debido a la inexperiencia, hasta verse arrastrados por especies afines, cruzarse con condiciones meteorológicas adversas, o un compendio de varias de estas.

Nuestra protagonista apareció el pasado 16 de octubre a primera hora de la mañana y ya, desde ese mismo día y en días venideros, fue buscada y disfrutada intensamente por multitud de pajareros, muchos de ellos llegados de otros puntos de la geografía nacional, desde Galicia hasta el País Vasco, pasando por Asturias y varias de nuestras provincias vecinas.

Nuevamente, Villafáfila demostró el poder de atracción para una gran cantidad de público en cuanto a las aves se les permite poner de su parte. No obstante, la lista de especies de esta reserva natural ya alcanza casi las 300 con la suma de este divagante asiático, algo que le proporciona un estatus muy importante entre la comunidad ornitológica española y europea.

Pero lo del octubre de este año no se queda en esta maravilla oriental. El mes ya empezó fuerte con la aparición de un chorlito dorado americano (Pluvialis dominica) que, con ese nombre, no deja lugar a dudas de su lugar de procedencia. Esta maravilla migratoria, un limícola también como el anterior, nace en el ártico canadiense y en Alaska y pasa los inviernos en las inmensas llanuras de Uruguay y Argentina. En este caso, este ha sido el quinto registro histórico de esta ave acuática en Villafáfila lo que convierte al lugar en el punto con más citas de chorlito dorado americano del interior peninsular. Otra ave llegada de la otra punta del mundo, en este caso, del lado completamente contrario a la anterior y habiendo cruzado el mar Atlántico.

Chorlito dorado americano / Alfonso Rodrigo

Y emparentado también con los dos anteriores, los observadores de aves han podido disfrutar de otro visitante del ártico, un falaropo picogrueso (Phalaropus fulicarius). En este caso, pese a que se reproducen en el mismísimo círculo polar ártico, tanto en la parte americana como en la rusa, sus rutas migratorias sí pasan por la península, siendo lo normal que lo hagan pegados a la costa ya que, aunque es un limícola también, se comporta como un ave marina y pasa el invierno en alta mar, frente a las costas entre Senegal y Namibia, en el Atlántico, o entre las de México y Chile, en el Pacífico. Por lo tanto, su aparición tierra adentro es complemente excepcional pero la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila ha vuelto a demostrar su tremendo potencial como lugar de descanso de las aves migratorias más exigentes.

La especies de interés han atraído a un número importante de observadores a nuestra provincia demostrando así, nuevamente, que el turismo de observación de naturaleza está en auge

Por último, y como guinda del pastel que han podido disfrutar los observadores de aves durante el mes de octubre que acaba de terminar, tres flamencos comunes (Phoenicopterus roseus) llevan cuatro semanas en el único y paupérrimo punto con agua que este otoño prácticamente estéril de lluvias les ha ofrecido.

Estas cuatro especies de interés han atraído a un número importante de observadores a nuestra provincia demostrando así, nuevamente, que el turismo de observación de naturaleza está en auge. "Es, además, un turismo de calidad y una figura por la que deberían apostar las administraciones, tanto locales como regionales, convirtiéndola así en una inyección económica más para nuestro territorio. Dotar de infraestructuras, alojamientos y servicios, además de velar por el entorno, es importantísimo para que aves y personas puedan encontrarse año tras año en las lagunas de Villafáfila, vengan de donde vengan".

Aves asiáticas y americanas han volado distancias de miles de kilómetros para aprovechar la bonanza de un entorno aún relativamente bien conservado, pero con múltiples amenazas que derivan en un frágil equilibrio que podría romperse con cualquier mínima alteración si los responsables de velar por su protección no ponen los medios a los que, por otra parte, están obligados.