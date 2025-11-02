Las consecuencias del incendio en el corazón de Sanabria: "Nunca habíamos visto el Forcadura tan negro"

Los vecinos de Vigo de Sanabria "nunca habíamos visto así de negro el río", aguas del Forcadura que ayer bajaban más tranquilas y menos negras que la víspera del Día de Difuntos. Las lluvias intensas del viernes arrastraban cenizas y tierra al río, la previsión de la Alcaldía se cumplía y era imposible frenar los arrastres del cañón del Forcadura. Un valle abrupto que tras los incendios ha perdido su capa vegetal que retenía el suelo.

Bajada del Forcadura, negro, a su paso por Vigo de Sanabria. | ARACELI SAAVEDRA

El agua de abastecimiento urbano sigue sin ser apta para el consumo domiciliario, ni beber ni cocinar, aunque sí para el aseo y la limpieza. A los vecinos no les sorprende el color amarillento del agua porque es habitual que "cuando llueve se enturbia". Al ser una captación superficial los arrastres por pequeños que sean "como las hojas que tienen de marrón el agua", comentan los clientes del bar Celso, el único establecimiento del pueblo.

Comparativa del agua filtrada, a la izquierda, y la turbidez en un vaso llenado con agua del grifo en Vigo. | ARACELI SAAVEDRA

"Sale más negro que la Coca-Cola" compara Celso. "Como el chapapote" define otra vecina de Vigo de Sanabria. El agua de la cafetera del bar, merced a los filtros que tiene instalados, arroja un agua limpia que contrasta con la turbidez del agua del grifo.

En el punto de captación, aguas arriba de río, las aguas arrastran cenizas y en la toma de agua, un filtro improvisado con un trapo está negro como el carbón. Las obras ejecutadas por la Junta y la empresa púbica Somacyl, han consistido en la construcción de un depósito intermedio de filtrado y decantación entre la toma y el depósito general que almacena y suministra el agua a la población.

Una persona saca la mano del punto de captación en Vigo de Sanabria / Araceli Saavedra

El río recoge todas las aguas del cañón pero también recibe los aportes de las aguas superficiales de Prado Llagona, todo el paraje que rodea a la Laguna de Peces, que se recogen en la laguna. Esta pequeña laguna se recreció con un dique el pasado siglo para garantizar el abastecimiento de Vigo.

Además del abastecimiento de urgencia con garrafas de agua suministradas por la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Galende, las fuentes que no se han visto afectadas por la escorrentía son puntos de abastecimiento, como hace siglos. En algunas de ellas, incluso junto al mismo río, el agua de manantiales es cristalina.

Hay quien no sujeta las lágrimas limpias solo de ver la negrura del ecosistema, un paisaje del que forman parte sus gentes. "Subí y me puse a llorar" relata el guía que conoce el camino de la captación y que ha subido hasta tres veces a diario.