La castaña marca el ritmo del magosto en Hermisende

Los pueblos del municipio de Hermisende volvieron a reunirse para celebrar la Fiesta del Magosto tradicional del primero de noviembre, con la tradicional degustación de castañas asadas, aperitivo obligado en estas fechas, antes de la cena popular. La degustación de carne guisada para cerca de medio millar de personas culminó una velada donde la castaña estuvo en el centro de la fiesta. Carne, chocolate y baile para todos los vecinos de los pueblos.

“Una fiesta sin personas, no es fiesta para que veáis lo importante que sois” recordó el alcalde Jesús González Nieto poco antes de entregar los premios a los lotes recolectados de castañas más espectaculares de la temporada.

Premios

El primer premio recayó en Hugo Montesinos Garrido que entregó 10 castañas con un peso de 417 gramos, unas señoras castañas. El segundo premio fue para María Gonzáles Nieto y 302 gramos para la decena de castañas. José Ignacio Bravo ocupó el tercer lugar con 10 ejemplares que pesaron un total de 255 gramos. Los agraciados recibieron un lote de regalo de la Mesa del Castaño de Zamora y la Diputación provincial.

La lluvia dio una tregua dejando una mañana apta para seguir recogiendo castañas en los “soutos”, castañares, particulares del municipio, mientras se abría el programa con la presencia de la charanga “Fuego” mientras el público comenzaba la degustación por el plato tradicional de toda feria de altura, pulpo “A Feira” llegado desde A Portela.

Los más pequeños participaron del taller de manualidades, juegos y cuenta cuentos de “Toma Castaña” para hacer más entretenida la espera hasta que comenzó el asado de castañas, con las actuaciones de la charanga “Fuego” y el Dúo Estrellas. Después de doblar lo riñones para coger castañas, hubo quien no tuvo pereza ni dolores para echar unos bailes entre rancheras y pasodobles.

La fiesta “Más tradicional” de Hermisende cumplió las expectativas de los vecinos y reunió a Castromil, Castrelos, La Tejera, San Ciprián y Hermisende. Alguna se olvidó de llevar al concurso las castañas recogidas esa misma mañana que hubieran rivalizado en el peso con alguno de los clasificados. Castañas, para el próximo otoño.