Sejas de Aliste celebra el magosto bajo la lluvia en un año de sequía que “agostó” los castaños

Sejas de Aliste ha revivido este sábado su tradicional fiesta de la castaña en una jornada típica de otoño donde la lluvia fue la gran protagonista que aun así no logró deslucir unos actos lúdicos y gastronómicos que cumplían sus primeros 25 años de vida en la festividad de Todos los Santos coincidiendo con el miércoles uno de noviembre del año 2000.

La semilla que dio lugar a la recuperación del magosto y la creación de la fiesta de la castaña tenía su origen en enero de ese mismo año con la fundación de la Asociación “Amigos del Castaño y del Medio Natural” (Asaca), cuyo primer presidente fue Juan Antonio Bermúdez Poyo, a raíz de un ciclo formativo sobre castañicultura que promovió Adata siendo gerente Germán Cerro Olmedo e impartió Irma (Instituto de Restauración y Medio Ambiente) de León a través de su fundador el ingeniero agrícola Juan Antonio Sánchez Rodríguez.

Fiesta del magosto en Sejas de Aliste / Ch. S.

Los años (25) y las ediciones (23) no coinciden dado que no hubo celebración en 2020 y en 2021 a causa de la crisis sanitaria global originada por la pandemia. En sus inicios los actos se desarrollaban en plena Plaza Mayor, junto al río “La Ribera”, trasladándose posteriormente al nuevo Centro Social de Servicios Múltiples que ofrece unas mayores y mejores prestaciones en caso de que la climatología sea adversa como ha sucedido este año. Aunque el agua ahuyento a algunos foráneos habituales la concurrencia un año fue masiva.

Felipe Alonso Garrido, natural de Mahíde y uno de los mayores estudiosos, conocedores y experto del mundo de las setas y los hongos en la comarca alistana fue el encargado de guiar una ruta micológica donde los participantes recogieron variedad de ellas, aunque menos de las deseadas pues en este ciclo otoñal las precipitaciones hasta ahora habían sido escasas: han llegado un poco tarde. A pesar de la escasez se montó una magnífica muestra de setas y de hongos.

Fiesta del magosto en Sejas de Aliste / Ch. S.

Como micólogo Alonso Garrido mostraba la situación actual de la campaña micológica: “En estos momentos no hay prácticamente nada. Yo he recogido unas pocas especies en estos días. Hay menos setas que en agosto. Se supone que habrá una explosión en los próximos días, pero la campaña en todo caso ya será muy corta, o no, porque las setas hacen lo que le da la gana”.

La Raya de España y Portugal es un paraíso de los productos agroalimentarios y de unos frutos del bosque que, cada vez más, son una parte imprescindible de la gastronomía tradicional tras ser durante siglos fuente alimentaria tanto para las personas como para los animales.

Magosto en Sejas de Aliste / Ch. S.

Fue siempre Sejas un pueblo de muy buenos productos de la huerta y de esmeradas cocineras, un arte culinario que ha heredado Delfi Bermúdez Ratón (Be-Ra) que ayer cautivaba a los comensales con unos exquisitos preparados de auténtico lujo. Encantados quedaron quienes eligieron la sopa de castañas y quienes optaron por los garbanzos con pata y boletus, para completar la degustación con un morcillo de ternera aderezado con castañas, a lo que se unieron las tartas caseras.

Lo que comenzó con el cambio de siglo XX al XXI como algo novedoso y hasta muy curioso, el concurso de repostería, se ha convertido por méritos propios en una de las señas de identidad de la fiesta de la castaña donde tanto hombres como mujeres cada año se superan así mismos en la elaboración (sabores y presentación muy bien valorados por el jurado) de unos pasteles o tartas que son auténticas obras de arte y donde el principal ingrediente han de ser las castañas. No fue fácil para el jurado elegir entre tantos y tan buenos elegir a los cuatro ganadores.

Magosto en Sejas de Aliste / Ch. S.

El punto álgido llegaba primero con la degustación de castañas de Sejas de Aliste asadas a la lumbre en un magosto que cautiva por sus sabores, calores, olores y colores, una explosiva e inclusiva mezcla, que llevó a disfrutar con los cinco sentidos a vecinos, allegados y forasteros compartiendo en armonía el sabroso manjar del bosque alistano.

El broche de llegaba ya en la anochecida con la cata un guisado tradicional alistano a base de patatas de Sejas con carne de la Indicación Geográfica Protegida “Ternera de Aliste” junto con los manjares presentados al concurso de repostería. Las castañas serán las grandes protagonistas durante el otoño en la mayor parte de los hogares alistanos.