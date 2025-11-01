Ribadelago toca las campanas por sus difuntos en el Día de los Santos

El lenguaje de las campanas ha cobrado todo su significado en el día de Todos los Santos en el homenaje que rindió Ribadelago Viejo a sus seres queridos.

Tres toques de campana para los hombres, dos toques de campana para las mujeres y un repique alegre para los niños, así se convocaba a la comunidad vecinal a los entierros. Campanas que volvieron a sonar desde el campanario del concejo en el centro del pueblo para rendir homenaje en el día de recuerdo a todos los fallecidos.

GALERÍA | Día de los Santos en Ribadelago / Araceli Saavedra

Avelino Puente Otero tocó las campanas, durante seis minutos de forma pausada y acompasada, labor que aprendió desde niño “y que se tocaba en todos los pueblos”, desde la torre de uso vecinal con gran recuerdo para todas las generaciones posteriores al año 1959, año de la tragedia provocada por la rotura de la presa. Unas velas y unos centros de flores al pie de este monumento recordaron a los familiares. La campana pequeña se llevó a fundir a Saldaña, un par de vecinos midieron la campana y mandaron las medidas a la casa que calculó “el peso y lo que iba a costar”. La montaron en una furgoneta y dos vecinos la trasladaron camino de Palencia.

Los vecinos que asistieron con recogimiento a este primer acto se encaminaron hasta el monumento en recuerdo a los 144 ribalagueses caídos por la rotura de la presa de Vega de Tera. Al pie de la estatua y la placa con los nombres que no se olvidan, velas y flores. Eloína Fernández guió el rezo del Padrenuestro y el Ave María, en un lugar emotivo para vecinos y descendientes. Con un minuto de silencio concluyó este acto vecinal.

La jornada del día de Todos los Santos en la comarca de Sanabria y Carballeda llenó el vacío habitual de los cementerios de flores y familias en recuerdo a sus seres queridos, en un día para el recuerdo donde la lluvia se contuvo por momentos.