Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Porto de Sanabria mejora el consultorio y el alumbrado público

La modernización del alumbrado, con 6 farolas nuevas alimentadas por placas de energía solar

Obras en el alumbrado público. | ARACELI SAAVEDRA

Obras en el alumbrado público. | ARACELI SAAVEDRA

Araceli Saavedra

El Ayuntamiento de Porto ha finalizado las obras de remodelación del consultorio médico local. Las mejoras se han centrado en la dotación de un aseo adaptado y con un sistema de alerta en caso de necesidad del usuario, además de colocación de tarima en todo el edificio y la sustitución de ventanas. Otra de las intervenciones es la mejora del acceso desde el exterior a través de una nueva rampa antideslizante.

Porto mejora el consultorio y el alumbrado público

Porto mejora el consultorio y el alumbrado público

La modernización del alumbrado, con 6 farolas nuevas alimentadas por placas de energía solar, también se ha ejecutado en el casco urbano y en el paseo del Ferial, junto con una nueva iluminación en el parque infantil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
  2. Cazadores de Zamora denuncian numerosos robos y ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano
  3. Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
  4. El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
  5. Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
  6. Este pueblo de Aliste se postula como un destino idóneo para disfrutar de sus mieles, setas y castañas
  7. Despliegue de la red 5G en siete pueblos de Zamora para mejorar su conectividad
  8. El conductor de Sanabria que pasó la ITV pero se topó con la fauna salvaje

La Diputación de Zamora completa las obras de la travesía de Castrelos

La Diputación de Zamora completa las obras de la travesía de Castrelos

Porto de Sanabria mejora el consultorio y el alumbrado público

Porto de Sanabria mejora el consultorio y el alumbrado público

La N-122 en Aliste, la carretera convertida en cementerio

La N-122 en Aliste, la carretera convertida en cementerio

Ganaderos de la Alta Sanabria piden vacuna para la dermatosis nodular: "Esto parece las siete plagas de Egipto"

Ganaderos de la Alta Sanabria piden vacuna para la dermatosis nodular: "Esto parece las siete plagas de Egipto"

El puente de Manzanal, infraestructura clave de la Zamora del siglo XXI, cumple su mayoría de edad bajo la lluvia

El puente de Manzanal, infraestructura clave de la Zamora del siglo XXI, cumple su mayoría de edad bajo la lluvia

Dos mujeres resultan heridas tras una salida de vía en Gema del Vino

Dos mujeres resultan heridas tras una salida de vía en Gema del Vino

La Guardia Civil detiene a 12 personas en varios municipios de Zamora por hurtos, robos y una requisitoria judicial

La Guardia Civil detiene a 12 personas en varios municipios de Zamora por hurtos, robos y una requisitoria judicial

La Junta detecta en Villafáfila algunas aves con "posibles síntomas" de gripe aviar sin poder controlarlas porque emprendieron el vuelo

La Junta detecta en Villafáfila algunas aves con "posibles síntomas" de gripe aviar sin poder controlarlas porque emprendieron el vuelo
Tracking Pixel Contents