Porto de Sanabria mejora el consultorio y el alumbrado público

El Ayuntamiento de Porto ha finalizado las obras de remodelación del consultorio médico local. Las mejoras se han centrado en la dotación de un aseo adaptado y con un sistema de alerta en caso de necesidad del usuario, además de colocación de tarima en todo el edificio y la sustitución de ventanas. Otra de las intervenciones es la mejora del acceso desde el exterior a través de una nueva rampa antideslizante.

Porto mejora el consultorio y el alumbrado público

La modernización del alumbrado, con 6 farolas nuevas alimentadas por placas de energía solar, también se ha ejecutado en el casco urbano y en el paseo del Ferial, junto con una nueva iluminación en el parque infantil.