Porto de Sanabria mejora el consultorio y el alumbrado público
La modernización del alumbrado, con 6 farolas nuevas alimentadas por placas de energía solar
El Ayuntamiento de Porto ha finalizado las obras de remodelación del consultorio médico local. Las mejoras se han centrado en la dotación de un aseo adaptado y con un sistema de alerta en caso de necesidad del usuario, además de colocación de tarima en todo el edificio y la sustitución de ventanas. Otra de las intervenciones es la mejora del acceso desde el exterior a través de una nueva rampa antideslizante.
La modernización del alumbrado, con 6 farolas nuevas alimentadas por placas de energía solar, también se ha ejecutado en el casco urbano y en el paseo del Ferial, junto con una nueva iluminación en el parque infantil.
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- Cazadores de Zamora denuncian numerosos robos y ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano
- Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
- El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
- Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
- Este pueblo de Aliste se postula como un destino idóneo para disfrutar de sus mieles, setas y castañas
- Despliegue de la red 5G en siete pueblos de Zamora para mejorar su conectividad
- El conductor de Sanabria que pasó la ITV pero se topó con la fauna salvaje