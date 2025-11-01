Pavimentación de una calle en un pueblo de Zamora sin instalar el saneamiento: varios vecinos "sin servicio básico"

En San Vitero se ha pavimentado una calle "sin instalar el saneamiento, dejando sin servicio básico a varios vecinos". Es la denuncia del Grupo Popular en el Ayuntamiento de San Vitero, poniendo de manifiesto una "nueva muestra de la mala gestión y falta de planificación del equipo de gobierno de Vanesa Mezquita (Zamora Sí), tras comprobar que en la calle Camino Tola se ha ejecutado una obra de pavimentación sin instalar previamente la red de saneamiento, dejando sin servicio básico a varios vecinos".

Se trata de un tramo de unos 80 metros lineales que hasta ahora permanecía en tierra, y que ha sido pavimentado recientemente con cargo al Plan Municipal de Obras de la Diputación Provincial de Zamora. Sin embargo, "el Ayuntamiento no ha aprovechado la actuación para colocar la tubería de saneamiento, a la que podrían haberse conectado diversas viviendas de la zona, algunas de las cuales solo disponen de pozo ciego, con las deficiencias y molestias que ello conlleva" denuncia el PP del pueblo alistano.

“Es incomprensible que se gaste dinero público en asfaltar una calle sin haber resuelto antes algo tan básico como el saneamiento. Ahora, si en el futuro se quiere instalar, habrá que romper de nuevo el pavimento y volver a gastar más dinero”, critican los concejales populares, que consideran que esta decisión refleja una absoluta falta de previsión y de interés por el bienestar de los vecinos.

Además, el Grupo Popular denuncia que desde este verano "se está vertiendo agua potable directamente al río, a causa de una avería en la red general de abastecimiento que no ha sido reparada. El agua se pierde continuamente y la obra lleva abierta más de un mes, con un agujero en mitad de la calle, sin que se haya solucionado nada”.

Por otro lado los populares de San Vitero recuerdan que ya advirtieron a comienzos del mes de septiembre de que la alcaldesa estaba incumpliendo su obligación de convocar los plenos ordinarios en los plazos establecidos por la ley, sin haber obtenido respuesta por su parte. “Mientras tanto, Vanesa Mezquita solo ha convocado un pleno extraordinario para aprobar una ordenanza de limpieza y desbroces de fincas particulares, pero sigue sin celebrar un pleno ordinario desde hace casi un año, bloqueando la vida democrática del Ayuntamiento”, subrayan.

El PP de San Vitero considera que la gestión de Vanesa Mezquita "está llevando al municipio a una situación de abandono y parálisis, tanto en la administración como en los servicios públicos esenciales".