La N-122 en Aliste, la carretera convertida en cementerio

La carretera Nacional 122 (Itinerario Europeo 82 de Helsinki a Oporto) nacida para favorecer el progreso y el desarrollo social y económico en "La Raya" de España y Portugal se ha auto reconvertido así misma por méritos propios en un macabro camposanto donde las cruces y los ramos de flores han pasado a formar parte del paisaje recordando en plena campiña y a la vera del negro asfalto a los casi 200 alistanos y trasmontanos a los que les ha arrebatado la vida.

Llegada la festividad de Todos los Santos y la Noche de Difuntos las familias de la comarca española de Aliste y la región portuguesa de Tras os Montes y Alto Douro mantienen la ancestral costumbre de honrar a sus muertos acudiendo a los cementerios honrando a sus ancestros con orgullo por toda una vida vivida y la mayoría de las veces longeva hasta morir por causa natural.

Por desgracia, mientras el recuerdo en los cementerios se vive entre el respeto y nostalgia y la sentencia de "a todos nos llegará el día", el dolor se acrecienta en el corazón, la memoria y el alma cuando una familia se ve obligada a acercarse a la Nacional 122 para rezar y poner flores siempre con la misma y eterna pregunta: "Por qué te tuvo que tocar a ti" con la imagen intacta en su cabeza del hijo, del padre, de la madre, del abuelo o del amigo, que perdió su vida sobre el negro asfalto".

Flores en la carretera N-122 / Ch. S.

Viajar estos días entre San Martín del Pedroso y Zamora capital es un viaje hacia el sinsentido y la sinrazón pues mientras el vehículo avanza a derecha y a izquierda de la calzada decenas de cruces y ramos de flores te invitan a no olvidar que ya se acercan a las 200 las vidas segadas por la Nacional 122 desde que en 1993 su reconversión en autovía fue declarada de Interés Estratégico.

En estos días de Todos los Santos y Noche de Difuntos familias de 45 pueblos de "La Raya", de ellos 26 zamoranos entre Zamora y Portugal, recuerdan a su seres queridos fallecidos en la Nacional 122: Muelas del Pan , Poblado de Esla, Alcañices , Bermillo de Alba, Cerezal, Fonfría, Fornillos, Samir, Moveros, Ceadea, Arcillera, Trabazos, Latedo, Sejas, Ricobayo, Nuez, Mellanes, Rabanales, Fradellos, Bercianos, Sarracín, La Torre y Gallegos del Río: incluidos los fenecidos de los tres pueblos del primer tramo en Tierra del Pan, Valdeperdices, Almaraz de Duero y Villaseco.

Si la lógica es lógica y las matemáticas son una ciencia exacta, es fácil deducir, sin miedo a equivocarse, así lo sentencian los propios usuarios, que "la carretera Nacional 122 más que una vía de comunicación internacional que cumpla con su cometido de servicio público se ha convertido en un atajo hacia el cementerio para los alistanos y trasmontanos".

Sergio Rivera Rodríguez joven de Gallegos del Río, Ana Isabel de Fonte Aldeia, Francisco Añez Bartolomé alcalde de Muelas del Pan, Santiago Lorenzo Calvo jubilado de Bermillo de Alba, Alfonso Revuelta Cid el veterinario de Alcañices, Germán Cerro Olmedo gerente de Adata y su mujer Lola Moro, son solo una pequeña muestra de la tragedia causada por la Nacional 122.

En el cruce de Moveros la señora Carla y su familia han sembrado de rosas blancas la semi rotonda y la cuneta donde hace solo unos días su hija Ana Isabel perdió la vida al chocar con un tráiler poniendo fin a un viaje y una vida que se inició en Braganza y nunca llego a Fonte Aldea.

Alistanos y trasmontanos se muestran unánimes y contundentes "la Nacional 122 debe de ser reconvertida en autovía con carácter de urgencia" y proponen que los diputados zamoranos lleven la propuesta al Congreso de los Diputados en Madrid.

Helena Barril , alcaldesa de Miranda do Douro / Ch. S.

La Nacional 122 es una de las principales alternativas viarias que utilizan los mirandeses (Concelho de Miranda do Douro), saliendo o entrando, por el cruce de Moveros (Ceadea), para viajar a Braganza (centros sanitarios y de estudios) hasta el Puente Internacional sobre el río Manzanas (Quintanilha y San Martín del Pedroso) para luego seguir por la Autopista Trasmontana (A-4); o para bajar dirección Muelas del Pan hasta Zamora capital.

Helena Barril, presidenta de la Cámara Municipal del Concelho de Miranda do Douro, al que pertenecía la última víctima, natural de Fonte Aldea, reflexiona sobre la fatídica carretera: "La Nacional 122 es una carretera española, pero para nosotros, los mirandeses, es mucho más que la carretera de Alcañices. Es una vía que utilizamos como si fuera nuestra. Circulan por ella cientos de coches portugueses, además de miles de vehículos ligeros y pesados que ya transitan por la misma. Una vez más, hemos sido despertados ante el peligro de la Nacional 122, con otro trágico accidente que se ha cobrado la vida de una joven mirandesa. Podría haber tenido otra nacionalidad, pero era nuestra, una chica de tan solo 19 años, Ana Isabel, con toda una vida por delante".

Sentencia la alcaldesa mirandesa: "Si pudiéramos, diríamos basta, pero seguimos necesitando circular por esa carretera. Aquí, todo nos afecta de una forma más cercana. ¿Cuántos accidentes más serán necesarios para que se tomen medidas? ¿De quién es la responsabilidad de cada accidente? ¿Y si fuera mi hija? Viviría en primera persona el dolor atroz de perder a una hija, como Carla, que perdió a su hija Ana Isabel. Los coches seguirán circulando, los camiones también lo harán, pero el coche que debía llevar a Ana Isabel a casa, en Fonte Aldea ¡nunca lo hará! ¡Algo debe hacerse!".