Varios heridos atrapados en la colisión entre dos vehículos en Bermillo

Varias personas han resultado heridas en un accidente de tráfico que ha tenido lugar pasadas las 13 horas de este sábado en Bermillo de Sayago a consecuencia de una colisión entre dos turismos. Uno de vehículos ha volcado en la carretera CL-527 y, según las primeras informaciones, varios de los heridos podrían estar atrapados.

El servicio de Emergencias del 112 ha dado aviso a Tráfico de Zamora y a los Bomberos de la Diputación.

((Ampliaremos la información))