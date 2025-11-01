Varios heridos atrapados en la colisión entre dos vehículos en Bermillo
Uno de los turismos ha volcado sobre la carretera CL-527
T. S.
Varias personas han resultado heridas en un accidente de tráfico que ha tenido lugar pasadas las 13 horas de este sábado en Bermillo de Sayago a consecuencia de una colisión entre dos turismos. Uno de vehículos ha volcado en la carretera CL-527 y, según las primeras informaciones, varios de los heridos podrían estar atrapados.
El servicio de Emergencias del 112 ha dado aviso a Tráfico de Zamora y a los Bomberos de la Diputación.
((Ampliaremos la información))
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- Cazadores de Zamora denuncian numerosos robos y ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano
- Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
- El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
- Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
- Este pueblo de Aliste se postula como un destino idóneo para disfrutar de sus mieles, setas y castañas
- Despliegue de la red 5G en siete pueblos de Zamora para mejorar su conectividad
- El conductor de Sanabria que pasó la ITV pero se topó con la fauna salvaje