Varios heridos atrapados en la colisión entre dos vehículos en Bermillo

Uno de los turismos ha volcado sobre la carretera CL-527

Ambulancia de emergencias sanitarias.

Ambulancia de emergencias sanitarias. / JcyL / Loz

Varias personas han resultado heridas en un accidente de tráfico que ha tenido lugar pasadas las 13 horas de este sábado en Bermillo de Sayago a consecuencia de una colisión entre dos turismos. Uno de vehículos ha volcado en la carretera CL-527 y, según las primeras informaciones, varios de los heridos podrían estar atrapados.

El servicio de Emergencias del 112 ha dado aviso a Tráfico de Zamora y a los Bomberos de la Diputación.

