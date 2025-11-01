Ganaderos de la Alta Sanabria piden vacuna para la dermatosis nodular: "Esto parece las siete plagas de Egipto"
Se quejan de falta de información ante el cierre de mercados con Galicia, principal destino de la producción del noroeste de la comarca
Con incertidumbre y desinformación siguen la evolución de la enfermedad que afecta al vacuno, dermatosis nodular contagiosa (DNC), los ganaderos de la Alta Sanabria. El cierre de mercados de Galicia, durante mes y medio, tiene repercusión directa en las explotaciones limítrofes con esa comunidad. La alcaldesa de Pías y ganadera en Villanueva de la Sierra, Otilia Castaño, señala "desinformación" por parte del Servicio Territorial de la Consejería de Agricultura.
No sabemos si tenemos que vacunar, que desparasitar. Nadie dice nada ¿Por qué no vacunamos?", se queja y pregunta la responsable municipal. El principal mercado "lo tenemos con Galicia", incide Otilia Castaños.
En el verano, los incendios entre las dos provincias, Zamora y Ourense, pusieron en jaque las explotaciones "y ahora la dermatosis contagiosa. Esto parece las siete plagas de Egipto y nos van a caer hasta las 10 plagas". Para las ganaderías asentadas en la zona "es un problema porque si hay un caso positivo, sacrifican todos los animales en la misma explotación y se cargan para incinerar".
Tampoco tienen información los ganaderos sobre las indemnizaciones establecidas por las administraciones en caso de un positivo "no sabemos cuánto se va a pagar en caso de tener que sacrificar todo el ganado". "¿Cómo empezamos de cero a estas edades, después de casi 30 años de trabajo?" se queja Castaño.
Suscríbete para seguir leyendo
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- Cazadores de Zamora denuncian numerosos robos y ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano
- Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
- El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
- Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
- Este pueblo de Aliste se postula como un destino idóneo para disfrutar de sus mieles, setas y castañas
- Despliegue de la red 5G en siete pueblos de Zamora para mejorar su conectividad
- El conductor de Sanabria que pasó la ITV pero se topó con la fauna salvaje