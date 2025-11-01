Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ganaderos de la Alta Sanabria piden vacuna para la dermatosis nodular: "Esto parece las siete plagas de Egipto"

Se quejan de falta de información ante el cierre de mercados con Galicia, principal destino de la producción del noroeste de la comarca

Arriba Otilia Castaño, alcaldesa y ganadera de Pïas; y una ganadería. | ARACELI SAAVEDRA

Araceli Saavedra

Pías

Con incertidumbre y desinformación siguen la evolución de la enfermedad que afecta al vacuno, dermatosis nodular contagiosa (DNC), los ganaderos de la Alta Sanabria. El cierre de mercados de Galicia, durante mes y medio, tiene repercusión directa en las explotaciones limítrofes con esa comunidad. La alcaldesa de Pías y ganadera en Villanueva de la Sierra, Otilia Castaño, señala "desinformación" por parte del Servicio Territorial de la Consejería de Agricultura.

Ganaderos de la Alta Sanabria piden vacuna para la dermatosis

No sabemos si tenemos que vacunar, que desparasitar. Nadie dice nada ¿Por qué no vacunamos?", se queja y pregunta la responsable municipal. El principal mercado "lo tenemos con Galicia", incide Otilia Castaños.

En el verano, los incendios entre las dos provincias, Zamora y Ourense, pusieron en jaque las explotaciones "y ahora la dermatosis contagiosa. Esto parece las siete plagas de Egipto y nos van a caer hasta las 10 plagas". Para las ganaderías asentadas en la zona "es un problema porque si hay un caso positivo, sacrifican todos los animales en la misma explotación y se cargan para incinerar".

Tampoco tienen información los ganaderos sobre las indemnizaciones establecidas por las administraciones en caso de un positivo "no sabemos cuánto se va a pagar en caso de tener que sacrificar todo el ganado". "¿Cómo empezamos de cero a estas edades, después de casi 30 años de trabajo?" se queja Castaño.

