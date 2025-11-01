La Diputación de Zamora completa las obras de la travesía de Castrelos
La intervención comprende toda la travesía urbana y el tramo de vía hasta la entrada originaria al pueblo
A. S.
La empresa San Gregorio concluía esta semana las obras de la travesía de Castrelos, una de las pedanías del municipio de Hermisende. La intervención realizada por la Diputación provincial comprende toda la travesía urbana y el tramo de vía hasta la entrada originaria al pueblo.
Las travesías de Castromil y Lubián son dos de las obras en ejecución. El acuerdo entre la Diputación y las alcaldías de Hermisende y Lubián pasa por la reparación de estas tres travesías que pasarán a los Ayuntamientos. La actuación forma parte del plan de inversiones en infraestructuras viarias que impulsa la Institución Provincial para mejorar la seguridad y la conectividad de los municipios de la provincia.
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- Cazadores de Zamora denuncian numerosos robos y ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano
- Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
- El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
- Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
- Este pueblo de Aliste se postula como un destino idóneo para disfrutar de sus mieles, setas y castañas
- Despliegue de la red 5G en siete pueblos de Zamora para mejorar su conectividad
- El conductor de Sanabria que pasó la ITV pero se topó con la fauna salvaje