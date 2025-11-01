La Diputación de Zamora completa las obras de la travesía de Castrelos

La empresa San Gregorio concluía esta semana las obras de la travesía de Castrelos, una de las pedanías del municipio de Hermisende. La intervención realizada por la Diputación provincial comprende toda la travesía urbana y el tramo de vía hasta la entrada originaria al pueblo.

Las travesías de Castromil y Lubián son dos de las obras en ejecución. El acuerdo entre la Diputación y las alcaldías de Hermisende y Lubián pasa por la reparación de estas tres travesías que pasarán a los Ayuntamientos. La actuación forma parte del plan de inversiones en infraestructuras viarias que impulsa la Institución Provincial para mejorar la seguridad y la conectividad de los municipios de la provincia.