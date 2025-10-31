Vuelve el lobo a Sayago y mata a cinco ovejas: "Ya me tocó"

Hacía "diez años o más" que Santos del Brio no sufría bajas en su rebaño de ovejas de raza castellana por el ataque del lobo. Aunque el depredador "anda rondado por la zona no piensas que te va a llegar a ti". Hasta la noche del jueves al viernes, cuando el lobo -quizás dos- atacó el rebaño de aproximadamente 600 ovejas de campo recogidas en un cercado, en el monte de Escuadro de Sayago, pueblo perteneciente al municipio de Almeida.

Una oveja de la ganadería de Escuadro atacada por el lobo / Cedida

Cinco ovejas muertas y seis heridas, "que terminarán por morirse" es el resultado de la lobada que descubrió este ganadero de 64 años, dedicado toda la vida a las ovejas y, a las puertas de la jubilación, enfrentándose al trance de un cánido que no perdona. "Cuando he llegado por la mañana a la finca ha visto que andaban las ovejas desperdigadas y pensé, 'me tocó'; aquío no nos libramos nadie. Encima dos ya estaban comidas por los buitres, que les falta tiempo para presentarse".

Los dos mastines no pudieron con la embestida del lobo que se llevó por delante cinco ovejas, algunas preñadas, dejó malheridas a otra media docena y un rebaño estresado que se desperdigó por toda la finca. Santos estuvo buena parte de la mañana para localizar y reunir a los animales que "tardarán en volver a la normalidad. Estas lobadas no es las ovejas que te mata, es lo que no se ve ni tampoco te paga el seguro; las consecuencias de un ataque que las deja muy tocadas; veremos a ver cuando vayan a parir si no salen muchos muertos o abortan" cuenta el ganadero de Escuadro, temiendo los próximos días y meses.

Ovejas muertas en el ataque de Escuadro / Cedida

Otra cosa es la "incertidumbre y el temor a que vuelva". Porque noticias de ataques llegan últimamente "un día sí y otro también". En Almeida, en Viñuela, a unos terneros en Moraleja de Sayago. "Está claro que anda por aquí y es para temerlo porque una vez que ha prendido....Y el miedo que coge el ganado".

"Tengo 64 años y a lo mejor aguantaba algo más, pero con esto te desanimas" expresa Santos del Brio, uno de los tres últimos ganaderos de ovino de Escuadro de Sayago.