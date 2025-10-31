Volusiano Bermúdez: "La castaña alistana es muy preciada en la cocina de España, Francia y Portugal"

¿Quién es Volusiano Bermúdez y qué le lazos le unen a la comarca de Aliste?

Soy un alistano de pura cepa que nació en Sejas de Aliste el 18 de enero de 1956 y siempre me he sentido orgulloso de mis orígenes campesinos, fiel a los valores y principios que me enseñaron mis padres y abuelos, un apasionado de las costumbres y de las tradiciones heredadas de nuestros ancestros que entre todos podemos y debemos transmitir a las nuevas generaciones para que no caigan en el olvido. Como muchos alistanos tuve que emigrar, en mi caso para cursar los estudios de Ingeniería Técnica Agraria. La mayor parte de mi vida laboral la desarrollé como funcionario y una vez jubilado regresé a la tierra que me vio nacer para dedicar mi tiempo libre a dos de mis mayores pasiones, mi pueblo de Sejas y la castañicultura cuidando de mis castaños.

Usted es uno de los castañicultores que ha liderado la lucha e investigación para preservar los castañares. ¿Cómo, cuándo y con qué fines nació Asaca?

Los castaños y las castañas siempre han sido unos de los mayores valores agroalimentarios y endógenos para nuestros pueblos alistanos, somos una tierra de castañares y castañicultores, hombres y mujeres, que fuimos, somos y siempre seremos, conscientes de que los árboles de castanea sativa son parte imprescindible de nuestro variada historia, ecosistema y rica biodiverdesidad. Del castaño se ha aprovechado todo, desde su madera, como una de las más nobles y mejores para muebles y puertas a su fruto, vital tanto para la alimentación de las personas como de los animales. Asaca comenzó a fraguarse en 1999 y se creó en 2000 para coordinarnos y aunar esfuerzos tanto muy en particular a la hora de afrontar la lucha contra plagas y enfermedades.

Un árbol mítico y un fruto vital: un glorioso pasado y cuando menos un futuro incierto.

Nuestro principal problema se centra en las plagas y enfermedades que desde los años noventa se han cebado con los castaños. El chancro y la tinta han causado una preocupante mortandad de árboles que en algunos casos pueden haber sobrevivido durante trescientos años. Ello nos ha llevado a los castañicultores a intensificar los cuidados y las precauciones. En el caso de la Tinta la enfermedad se transmite por las raíces por lo cual lo mejor es evitar labrar (arar) el suelo. Por su parte el chancro es de transmisión aérea con lo cual aconsejamos la máxima precaución a la hora de realizar las podas y hacer injertos, eligiendo muy bien los patrones para injertar, que procedan de plantas sanas, y desinfectando siempre las herramientas entre castaño y castaño

La despoblación rural galopante ha traído consigo que una mayor parte de los residentes y castañicultores sean de la tercera edad ¿Cuál es la solución?

Recoger castañas es una tarea dignificante e independientemente de la edad, seas niño, joven o mayor, disfrutas recogiendo las castañas. Obviamente el problema está en que hay que hacerla a mano y de una en una con lo cual es algo cansado si tienes muchos castaños y más si eres mayor. El pasado año realizamos un viaje a Hermisende los socios de Asaca para conocer el funcionamiento de la recogida de castañas con una maquina, pero ello solo es viable en nuevas plantaciones ideadas para ello. En Aliste los castaños viejos se asientan en laderas y resulta complicado utilizar una máquina. De esta manera solo nos queda recogerlas a mano ayudados por familiares y allegados.

Año atípico a nivel climatológico ¿Qué tal se prevé la campaña?

La verdad es que en principio no pinta muy bien. Hemos comenzado a recoger hace un par pasado fines de semana y las castañas, eso sí, mantienen la misma calidad de siempre con los valores que las caracterizan: un magnífico sabor y tiernas. Pero, por el contrario, es cierto, que notamos que son más pequeñas que otros años y también que hay menos. Tuvimos un verano marcado por las olas de calor y por desgracia las lluvias prácticamente han sido escasas en agosto, setiembre y octubre.

¿Qué nos destacaría de las castañas alistanas?

Nuestras castañas son un auténtico manjar muy apreciado a nivel agroalimentario y en la gastronomía de España, Francia y Portugal pues su peculiar composición y sabor les convierte en un producto único e ideal ya sea para su consumo en fresco (crudo) o bien asadas a la cumbre, cocidas o para guisados o en repostería pues se presta a muchas variantes. En los pueblos alistanos las castañas asadas a la lumbre, colgando el caldero de los llares de la chimenea de las antiguas cocinas, son el producto típico del otoño, una delicia que cautiva a niños, jóvenes y mayores. Si naces y vives en un pueblo alistano nunca olvidas el color, el sabor y el olor a castañas recién asadas.

Parece que fue ayer y ya han pasado 26 años de la creación de la Fiesta de la Castaña.

Así es. La Fiesta de la Castaña de Sejas está abierta a la participación de cuantos nos quieran acompañar en la tarde y noche del día de Todos los Santos. Por la mañana a las 10 tendremos una ruta micológica guiada por el micólogo Felipe Alonso Garrido de Mahíde, para luego montar una exposición. La comida micológica será en el restaurante "Be-Ra" con la cocinera Delfi Bermúdez Ratón e incluye fritos variados, luego a elegir garbanzos con pata y boletus o sopa de castaña a elegir de primero y Morcillo de ternera guisado con castañas de segundo, con un combinado de tartas caseras de postre. Una buena oportunidad para disfrutar de la mejor gastronomía con las setas, las castañas y los productos de la tierra como grandes protagonistas.

¿Dónde tendrán lugar los diferentes actos?

En los inicios de la fiesta tenían lugar siempre en la Plaza Mayor y ahora los hemos trasladado al Centro Social de Servicios Múltiples, junto a la antigua travesía de la Nacional 122, pues nos ofrece unas mejores prestaciones en caso de una climatología adversa. A partir de las 16.30 horas darán comienzo los concursos de postres y de castañas. El magosto con la degustación gratuita de castañas asadas comienza las 18.30 horas y a las 20 ofreceremos la degustación de guisado de patatas con carne de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste. Aparte tenemos el cross popular de la castaña y una ruta de senderismo que darán comienzo a las 16.30 horas. Sin lugar a dudas unas buenas alternativas para visitar, conocer y disfrutar de los valores de Sejas de Aliste.