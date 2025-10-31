Sayago vuelve a la conexión tras el apagón sufrido en las últimas horas
Los pueblos afectados ya disponen de teléfono, internet y datáfonos
T. S.
Sayago vuelve a la normalidad tras el "apagón" sufrido en las últimas horas como consecuencia de la caída del sistema de la red de Telefónica. El servicio quedó restablecido a las 11 de la noche de ayer, jueves, cuando la extensa red se recuperó de la avería en menos de 24 horas, conforme a la cuota de calidad de la compañía, que lamenta "los trastornos ocasionados".
Hasta una decena de pueblos de la comarca se quedaron sin comunicación, teléfono e Internet, al igual que el uso de datáfonos para pagar en distintos establecimientos, donde solo era posible pagar en efectivo.
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- Cazadores de Zamora denuncian numerosos robos y ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano
- Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
- El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
- Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
- Este pueblo de Aliste se postula como un destino idóneo para disfrutar de sus mieles, setas y castañas
- Despliegue de la red 5G en siete pueblos de Zamora para mejorar su conectividad
- El conductor de Sanabria que pasó la ITV pero se topó con la fauna salvaje