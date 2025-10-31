Sayago vuelve a la conexión tras el apagón sufrido en las últimas horas

Sayago vuelve a la normalidad tras el "apagón" sufrido en las últimas horas como consecuencia de la caída del sistema de la red de Telefónica. El servicio quedó restablecido a las 11 de la noche de ayer, jueves, cuando la extensa red se recuperó de la avería en menos de 24 horas, conforme a la cuota de calidad de la compañía, que lamenta "los trastornos ocasionados".

Hasta una decena de pueblos de la comarca se quedaron sin comunicación, teléfono e Internet, al igual que el uso de datáfonos para pagar en distintos establecimientos, donde solo era posible pagar en efectivo.