Reabierta al tráfico la travesía de la ZA-P-1405 a su paso por Carbajales de Alba tras varias semanas de obras

Después de dos semanas, la carretera ZA-P-1405 ha vuelto a la normalidad en su travesía por la localidad de Carbajales de Alba. El pasado 15 de octubre, el consistorio albarino informaba a sus habitantes y a todos los usuarios de esta vía que se iban a realizar obras para la mejora de la red de saneamiento, lo que significaba cortar el paso de la carretera que une Zamora con Mahíde en alrededor de la mitad de su recorrido urbano. Un quebradero de cabeza para más de un carbajalino y forastero, que llega a su fin a la vez que lo hace el mes de octubre, justo antes de unos días con mayor concurrencia de personas por la festividad de Todos los Santos.

El corte de la carretera, que es una de las vías vertebradoras de la provincia al unir la capital con las comarcas de Tierra del Pan, Tierra de Alba, Aliste e incluso algunas localidades de Tierra de Tábara; habría provocado algunos imprevistos para los vehículos pesados que debían realizar su paso por la localidad. La angosta entrada a la Plaza Mayor del municipio (el paso menos complicado de todas las alternativas) y el hecho de tener coches aparcados en alguna de las calles hacían que los conductores de camiones o similares tuvieran que ingeniárselas más de la cuenta para no provocar ni un solo desperfecto.

Todos los Santos

La finalización de la obra, que consistía en la mejora de la red de saneamiento de la Calle Oro (nombre con el que se conoce a la ZA-P-1405 en la mitad este de Carbajales), ha terminado el día antes de una de las festividades que más gente congrega en el mundo rural. Con una gran diáspora de las nuevas generaciones, son muchas las personas que regresan en estas fechas a sus pueblos para realizar las pertinentes ofrendas florales y cuidados en los nichos de sus familiares. Una jornada muy especial que obliga a los ayuntamientos a ampliar los horarios de apertura de sus cementerios, como también ocurre en Zamora capital.