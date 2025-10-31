Pictando Sanzoles, primer pueblo inclusivo con el TEA

Sanzoles se llena de pictogramas para favorecer la autonomía de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El proyecto educativo y social "Pictando mi pueblo" apuesta por convertir el entorno rural zamorano en espacios comprensibles, accesibles e inclusivos, una iniciativa que se está ultimando también en la ciudad de Zamora y que prevé extenderse por el resto de la provincia como herramienta comunicativa clave.

Desde el Ayuntamiento a la farmacia o la panadería pasando por el parque, la biblioteca, el pabellón municipal, los bares y la plaza de toros ya cuentan con sus propios símbolos gráficos, todos ellos diseñados por el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (Arasaac). David, Adrián, Alicia, Inés y Ethan han sido los encargados de habilitar estos espacios inclusivos instalando los respectivos pictogramas que han sido previamente preparados por los diez usuarios habituales del Centro de Día de la Asociación de Autismo Zamora.

Sanzoles es el primer punto zamorano inclusivo con el TEA, pero no el último. La iniciativa se extenderá próximamente a la capital, empezando por los Multicines Zamora para continuar por otros espacios como los supermercados Carrefour. Una acción necesaria a la hora de visibilizar y concienciar acerca de las dificultades que enfrentan estas personas ante tareas o actividades básicas.

Un diagnóstico TEA –trastorno en el desarrollo neurológico que afecta la comunicación e interacción social– implica que "piensan diferente a nosotros". Incide Celia García Barrios, directora y coordinadora del Centro de Día, en la necesidad de darles las "herramientas adecuadas para que puedan desenvolverse y vivir el día a día de la misma manera y con la naturalidad con la que lo hacemos el resto".

Sanzoles, primer pueblo zamorano inclusivo con el TEA / José Luis Fernández

En Zamora, la asociación cuenta con 60 familias en intervención a las que les brinda un apoyo integral mediante sesiones de psicología, fisioterapia o logopedia, entre otros servicios. Una realidad que conoce bien Celia en calidad de alcaldesa de Sanzoles, municipio que cuenta con cinco personas diagnosticadas.

Era una cuestión de "dar ejemplo", incide; también de "responsabilidad" con una comunidad que requiere de entornos adaptados a sus particularidades. La instalación de estos pictogramas beneficia directamente a las personas con espectro autista como a una amplia comunidad desde pacientes afectados por un deterioro cognitivo, discapacidad intelectual, neurodivergentes o sin acceso a la lectoescritura. Su representación universal también resulta de gran ayuda para migrantes que desconozcan el idioma del país en el que residen, eliminando barreras en la comunicación.

Bajo el lema "Porque un pueblo (o una ciudad) que se entiende, se vive mejor", este proyecto prevé complementarse con otras iniciativas que redunden en la mejora de la movilidad en transporte público –promovido desde Autismo España bajo el nombre de MovilizaTEA– o el acceso al entorno sanitario a través de PacienTEA. Una acción tan aparentemente automática como coger la línea de autobús "ellos no lo entienden" tal y como está representado "por lo que se bloquean". La instalación de estos dibujos o representaciones gráficas sencillas les permiten guiarse con naturalidad.

A ello también contribuye la unificación en el uso de los pictogramas, ya que variar su diseño "solo les generaría más confusión". La referencia es por lo tanto Arasaac, centro impulsado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que posee un catálogo de más de 11.500 dibujos que se han convertido en uno de los sistemas pictográficos de comunicación más reconocidos a nivel tanto nacional como internacional. "Aquí en España todas las asociaciones emplean los mismos".

Unas representaciones a color que describen elementos tan cotidianos como un aseo, una fuente o un tobogán, como un salón de plenos o los despachos de la alcaldesa y del administrativo de Sanzoles, espacios y personalidades desde hoy ya familiares y reconocibles para esta comunidad.

Un proyecto de inclusión plena: los usuarios del Centro de Día son los encargados de imprimir cada diseño, plastificarlos y prepararlos para su posterior colocación en los diferentes espacios de uso público. Una participación activa que refuerza su autoestima y sentido de pertenencia bajo la supervisión directa de los cuidadores del Centro de Día, Rocío Esteban y Marcelino Alonso.

Estos talleres continuarán implementándose en la ciudad así como en cualquier municipio, institución o comercio interesado en colaborar para avanzar hacia una sociedad más accesible y comprensible para todos, algo cada vez más necesario.

A nivel mundial se calcula que una de cada 127 personas tiene autismo, estimación que en España desciende hasta uno de cada 100, lo que equivale a una población de entre 450.000 y 500.000. Una población cada vez más diagnosticada, especialmente en fase temprana a partir de los 2-3 años, si bien "también están saliendo muchos casos entre adultos", lo que convierte este tipo de iniciativas en un ejemplo a seguir.