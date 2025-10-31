Dos mujeres resultan heridas tras una salida de vía en Gema del Vino

Una semana más, el viernes se convierte en una de las jornadas con más accidentes registrados en la provincia de Zamora, al menos en cuanto a intervenciones de los servicios de emergencias se refiere. En esta ocasión, ha sido la carretera CL-605 el lugar donde se ha producido el siniestro, que ha dejado heridas a dos personas. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la alerta de este incidente se produjo a las 18:18 horas, cuando varios usuarios de esta carretera autonómica han informado de la salida de vía de un vehículo. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 155 de esta vía, entre Gema del Vino y El Piñero.

Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado este accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. Una vez allí, se ha confirmado que las dos ocupantes del turismo, de 40 y 60 años, requerían asistencia sanitaria debido a dolores de espalda y cabeza causados por el choque, respectivamente. Este incidente se suma al ocurrido durante el mediodía de este viernes en Zamora capital, con una mujer de 58 años herida después de haber sido arrollada por un vehículo mientras circulaba en bicicleta.